Kylian Mbappé critica a Didier Deschamps: Francia eliminada en semifinales del Mundial

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Kylian Mbappé critica a Didier Deschamps: Francia eliminada en semifinales del Mundial

El capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, criticó abiertamente la táctica del seleccionador Didier Deschamps tras la derrota ante España (0-2) en la semifinal de la Copa del Mundo. En el partido disputado en Arlington, Texas, los «Bleus» no encontraron su juego y perdieron la oportunidad de llegar a su tercera final consecutiva. Así lo informa Goal.com informa .

La estrella del Real Madrid destacó en la entrevista posterior al partido los problemas del equipo en el centro del campo. Según Mbappé, el sistema de presión de Francia no funcionó, lo que permitió a los centrocampistas españoles tomar el control total del partido. Esto fue señalado como una de las causas principales de la derrota francesa.

Errores tácticos y espacios en el mediocampo

Mbappé señaló que jugadores como Fabián Ruiz y Rodri tuvieron demasiada libertad. Según Goal.com, el delantero se quejó de la falta de comunicación colectiva. «Nos quedamos en inferioridad numérica en el medio, es muy difícil jugar así contra España. Fabián y Rodri tuvieron tiempo suficiente para manejar el balón. Faltó comunicación en la presión», declaró Kylian Mbappé.

Según el capitán, el equipo debería haber dependido más de una presión individual para forzar al rival al error. Sin embargo, la táctica elegida por Deschamps permitió a España jugar a su estilo, basado en la posesión. Esto impidió que los franceses pudieran salir al contragolpe.

Errores técnicos y nivel de juego

El hecho de que la selección francesa no lograra realizar un solo tiro a puerta durante los primeros 80 minutos sorprendió a los expertos. En el minuto 22, Lucas Digne cometió un penalti sobre Lamine Yamal. Mikel Oyarzabal aprovechó la oportunidad para abrir el marcador, y en la segunda parte, Pedro Porro sentenció el encuentro.

Mbappé admitió que el equipo jugó por debajo de su nivel, tanto táctica como técnicamente. Según él, incluso cuando tenían el balón, los primeros toques carecieron de calidad, lo que impidió finalizar los ataques con eficacia. «Si no haces el trabajo necesario en una semifinal de la Copa del Mundo, no puedes ganar», añadió.

Otro miembro del equipo, el centrocampista del Manchester City Rayan Cherki, coincidió con la opinión del capitán. Cherki destacó que España mostró más deseo de ganar y que Francia fue superada en todas las facetas. En su opinión, a pesar del talento en la plantilla, el equipo no pudo mostrar su verdadera fuerza en el campo.

Tras esta derrota, se espera que los debates sobre el futuro de Didier Deschamps y el estilo de juego del equipo se intensifiquen. España, por su parte, avanza a la final celebrando una de sus victorias históricas.

FranciaEspañaKylian MbappéDidier DeschampsCopa del Mundo
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