Didier Deschamps cuestiona al árbitro: hay frustración en Francia

La selección de Francia quedó eliminada en la semifinal de la Copa del Mundo 2026 tras perder 0-2 ante España, perdiendo el pase a la final. Tras el encuentro, Didier Deschamps no ocultó sus dudas sobre el arbitraje, aunque evitó atribuir la derrota únicamente a las decisiones arbitrales.

¿Estuvo el árbitro al nivel de una semifinal?

En sus comentarios a L'Équipe, Deschamps admitió que es incómodo criticar el arbitraje tras una derrota. Sin embargo, planteó dudas sobre el nivel del árbitro que dirigió el partido.

«Si digo algo, parezco un mal perdedor porque perdimos. Pero pregunto: ¿estuvo el árbitro a la altura de una semifinal de la Copa del Mundo?», dijo Deschamps.

El seleccionador francés mencionó específicamente el episodio del penalti, pero subrayó que el problema no se limitaba solo a esa decisión.

El penalti fue el momento que cambió el partido

España marcó el primer gol desde los 11 metros. Este gol fue un duro golpe psicológico para Francia, ya que el equipo de Didier Deschamps se vio obligado a abrirse más tras ir por detrás en el marcador.

A España, en cambio, le encanta este escenario: toma la delantera, controla el balón y obliga al rival a desesperarse.

Partido Resultado Francia — España 0:2 Primer gol de penalti Segundo gol Pedro Porro Resultado España clasificada para la final

¿En qué hizo hincapié Deschamps?

El técnico francés afirmó que no tiene ninguna animosidad personal hacia el árbitro. En su opinión, la cuestión no es la persona del árbitro, sino la calidad general en la dirección de un partido de este nivel.

«No tengo ninguna animosidad hacia el árbitro de hoy, pero hágase la pregunta», dijo.

Estas palabras demuestran que la frustración es fuerte en el campamento francés. En un partido como una semifinal, cada decisión, cada falta y cada contacto se convierten en un gran debate.

Pero Francia tampoco supo justificarse

En declaraciones anteriores, Deschamps ya había admitido que Francia era técnicamente inferior a España. Por ello, por mucho que se discuta el tema arbitral, las dudas sobre la calidad del juego en el campo siguen vigentes.

Aunque Francia cuenta con jugadores como Mbappé, Dembélé y Olise en ataque, no pudo mantener una presión constante sobre la defensa española. En el centro, Rodri y Fabián Ruiz controlaron el juego español con serenidad.

En pocas palabras, Francia puede estar descontenta con el árbitro. Pero durante los 90 minutos, España mostró más control y precisión.

¿Qué hizo bien España?

El equipo de Luis de la Fuente se mantuvo fiel a su estilo en la semifinal. España controló el balón, limitó los ataques rápidos de Francia y, una vez que se adelantó, gestionó el partido con frialdad.

Las principales fortalezas de España:

• control del balón;

• pases precisos en el centro;

• orden defensivo;

• no dar espacios a las estrellas francesas;

• mantener el ritmo de juego tras los goles.

En esta semifinal, España no solo ganó, sino que sacó a Francia de su propio juego.

Comienzan las preguntas dolorosas para Francia

Tras la derrota, surgieron varias preguntas en Francia: ¿cuál fue el nivel del arbitraje? ¿Cuánto cambió el guion del partido tras el penalti? ¿Por qué no funcionó la táctica de Deschamps? ¿Por qué Mbappé y Dembélé no pudieron salvar el partido?

Es difícil encontrar respuestas rápidas a estas preguntas. Pero una cosa es segura: Francia perdió la oportunidad de llegar a la final de la Copa del Mundo por tercera vez consecutiva.

Ahora, la lucha por el bronce

El torneo aún no ha terminado para Francia. El equipo jugará ahora el partido por el tercer puesto.

Sin embargo, no será fácil recuperar anímicamente al equipo tras la derrota en semifinales, porque en este partido hay frustración, polémica y la necesidad de reconocer los propios errores.

El debate arbitral continuará

Tras las palabras de Deschamps, es evidente que el debate arbitral en torno a la semifinal Francia-España continuará durante un tiempo. Pero el resultado no cambiará: España está en la final y Francia jugará por el bronce.

¿La pregunta principal ahora es: Francia explicará esta derrota solo con el arbitraje o sacará conclusiones serias sobre los problemas tácticos y técnicos en el partido contra España?