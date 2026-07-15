Rodri descontento con el arbitraje tras el partido entre Francia y España

El centrocampista de la selección española, Rodri, expresó su descontento tras el partido contra Francia, afirmando que los árbitros ignoran algunas faltas cometidas contra Lamine Yamal.

El jugador destacó que España intentó neutralizar al rival e imponer su propio juego durante el encuentro.

«Teníamos que neutralizar al rival e imponer nuestro fútbol. El equipo jugó muy bien, especialmente sin balón. Los jugadores que entraron desde el banquillo también estuvieron increíbles», declaró Rodri.

Añadió que estaba satisfecho con su propio desempeño. Según Rodri, el partido fue contra un rival físicamente fuerte y el esfuerzo de cada jugador fue crucial para la victoria.

«Estoy muy satisfecho. El partido fue muy difícil. Necesitamos la fuerza de todos. Jugamos contra un equipo físicamente muy fuerte. Fue un partido muy completo», dijo.

Rodri se refirió específicamente a las faltas cometidas sobre Lamine Yamal. Según él, España se enfrenta a esta situación por tercer partido consecutivo.

«Llevamos tres partidos seguidos así. Estamos hablando de más de 10 o 15 faltas que los árbitros no señalan. Si no se toman medidas, los defensas seguirán actuando igual. La indiferencia de los árbitros es evidente, especialmente hoy. Pero Lamine hizo un partido increíble de todos modos», afirmó Rodri.

España derrotó a Francia y tras clasificarse para la final de la Copa del Mundo, el tema de las faltas sobre Yamal volvió a ser objeto de debate.