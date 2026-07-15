Conflicto entre Mason Greenwood y el Atlético de Madrid: El jugador no respondió a Simeone

El traslado del delantero inglés Mason Greenwood a Turquía estuvo acompañado de conflictos inesperados. El club español Atlético de Madrid desistió de fichar al jugador en el último momento. Se dice que esto se debió a las acciones poco profesionales del futbolista durante las negociaciones y a su falta de respeto hacia los representantes del club. Así lo informa Goal.com informa .

Según ESPN, la directiva del Atlético de Madrid y el propio entrenador del equipo, Diego Simeone, veían en Greenwood al sucesor ideal de Antoine Griezmann. Sin embargo, al borde de finalizar el proceso de transferencia, el jugador y su entorno dejaron de responder inesperadamente. Esta situación provocó la indignación de la directiva del club madrileño.

Las llamadas de Simeone quedaron sin respuesta

Según los informes, Diego Simeone llamó y envió mensajes en varias ocasiones para hablar personalmente con el jugador sobre su futuro rol en el estadio Metropolitano y su lugar en los esquemas tácticos. Sin embargo, Greenwood ignoró estos intentos durante dos días. Según Goal.com, los "colchoneros" consideraron esto como una falta de respeto hacia el club.

Los responsables del Atlético de Madrid llegaron a la conclusión de que tal actitud del jugador demuestra su falta de entusiasmo por jugar en la capital española. Como resultado, el club madrileño decidió cancelar el acuerdo de 45 millones de euros que había ofrecido por Greenwood y retirarse de la puja. Esto abrió el camino para el club turco Fenerbahçe.

El gran fichaje del Fenerbahçe

El club de Estambul anunció oficialmente que ha firmado un contrato de cuatro años con Greenwood. El gigante de la Süper Lig turca llegó a un acuerdo total con el Olympique de Marsella sobre el precio del traspaso. Según el acuerdo, el Fenerbahçe pagará los 39 millones de euros del traspaso en cuotas iguales durante tres años.

El jugador recibirá un salario neto de entre 7 y 8 millones de euros al año en Turquía. Aunque la oferta general del Atlético de Madrid era financieramente más atractiva, los representantes de Greenwood prefirieron los términos del contrato personal ofrecidos por el club turco. El delantero, que marcó 26 goles en todas las competiciones con el Marsella la temporada pasada, jugará ahora bajo las órdenes de José Mourinho.

Con este fichaje, la directiva del Fenerbahçe tiene como objetivo superar a su principal rival, el Galatasaray, y ganar el campeonato. La llegada de Greenwood a Turquía fue recibida con gran entusiasmo por los aficionados locales, pero sus problemas relacionados con el Atlético de Madrid siguen siendo tema de debate en la comunidad futbolística.