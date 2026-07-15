SpaceX presenta el terminal Starlink V5 de nueva generación: más compacto y rápido

La compañía SpaceX, fundada por Elon Musk, ha anunciado oficialmente el terminal Starlink V5 de nueva generación para su servicio de Internet satelital. Este dispositivo es significativamente más pequeño, ligero y eficiente energéticamente que los modelos anteriores, proporcionando a los usuarios una conexión estable de alta velocidad. Así lo informa Ixbt.com informa .

El nuevo terminal Starlink V5 puede alcanzar velocidades de transferencia de datos superiores a 375 Mbps. Este indicador permite realizar videollamadas de calidad y trabajar con contenido pesado incluso en zonas remotas. Según ixbt.com, el consumo medio de energía del dispositivo es de solo 35–50 W, lo que supone un 50 % menos que el modelo V4.

Capacidades técnicas y durabilidad

La construcción del dispositivo también ha sufrido cambios importantes. La nueva antena es un 35 % más compacta que la versión anterior y su peso se ha reducido en un 62 %, alcanzando solo 1,1 kg. Esto facilita enormemente su transporte durante viajes y expediciones.

El Starlink V5 destaca por su resistencia a condiciones climáticas extremas. En particular:

Carcasa protegida según el estándar IP67;

Función de derretimiento de nieve de hasta 40 mm por hora;

Capacidad para soportar vientos fuertes de hasta 265 km/h;

Ángulo de visión de 110 grados y orientación controlada por software.

Cabe destacar que el indicador LED que muestra el estado del dispositivo ahora está integrado directamente en la propia antena. En las generaciones anteriores, estas luces estaban ubicadas en el router.

Router Mini y kit extendido

Junto con el nuevo terminal, se presenta el router Router Mini con soporte para el estándar Wi-Fi 6. Cuenta con tecnología 2x2 MU-MIMO y dos puertos Ethernet gigabit. El router cubre un área de hasta 204 metros cuadrados y permite conectar hasta 235 dispositivos a la red simultáneamente.

El kit incluye un cable Starlink de 15 metros, un cable Ethernet, una fuente de alimentación y varios soportes de montaje (trípodes y bases). Para países con grandes territorios y zonas montañosas, estos terminales compactos y eficientes podrían ser clave para expandir la cobertura de Internet en el futuro.