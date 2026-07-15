Jude Bellingham y Harry Kane: ¿quién lleva la ventaja en la lucha por el Balón de Oro?

En una entrevista exclusiva con Goal.com, la ex estrella de la selección de Inglaterra Michael Owen habló sobre el lugar de Jude Bellingham en el fútbol mundial y su futura rivalidad con Harry Kane. Según Owen, el centrocampista del Real Madrid está ejerciendo una influencia comparable a la de leyendas como Wayne Rooney y Paul Gascoigne. Así lo informa Goal.com .

En el marco de la Copa del Mundo celebrada en Norteamérica, la selección de Inglaterra ha conseguido su pase a las semifinales. Ahora se enfrentarán a la Argentina de Lionel Messi por un lugar en la final. Se espera que este encuentro sea decisivo no solo para el éxito colectivo, sino también para la carrera por los premios individuales, especialmente el Balón de Oro.

El líder de una nueva generación

Jude Bellingham se está consolidando como un verdadero líder en este torneo. Ha logrado marcar seis goles en seis partidos, incluyendo un doblete contra México y Noruega. Michael Owen destacó que, a pesar de su juventud, se ha convertido en una de las figuras clave en un club gigante como el Real Madrid.

"Estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo. Es joven, pero sabe destacar en los grandes torneos. Jugar en el Real Madrid y convertirse en estrella allí no es algo que cualquiera pueda hacer. Es sorprendente que en el pasado algunos dudaran de su lugar en la selección. No tenemos muchos jugadores de clase mundial, así que sería un error prescindir de él", afirma Owen.

Rivalidad interna por el Balón de Oro

La lucha por el Balón de Oro entre los dos líderes de Inglaterra, Jude Bellingham y Harry Kane, se vuelve cada vez más intensa. Si Inglaterra gana la Copa del Mundo tras 60 años de espera, es muy probable que este prestigioso trofeo recaiga en uno de estos dos futbolistas. Owen señala que la versatilidad de Bellingham en el campo podría darle ventaja sobre Kane.

La selección de Inglaterra dirigida por Thomas Tuchel estará bajo una gran presión en el partido contra Argentina. Lionel Messi se enfrentará a los ingleses en un partido oficial por primera vez en su carrera, lo que aumenta aún más la importancia del choque. Owen instó a los jugadores ingleses a elevar su nivel para intentar repetir la hazaña de 1966.

El ex delantero también recordó los fracasos de su propia "generación dorada". En aquel entonces, estrellas como David Beckham, Wayne Rooney y Owen regresaron a casa tras los cuartos de final, frenados por Cristiano Ronaldo. La plantilla actual, habiendo aprendido de esos errores, avanza con paso firme hacia la final.