SpaceX prepara el vuelo de Starship: el Super Heavy ha sido llevado a la plataforma de lanzamiento

La compañía SpaceX, fundada por Elon Musk, está a punto de dar un nuevo paso gigante en la conquista del espacio. En el cosmódromo de Starbase en Texas, los intensos preparativos para el próximo vuelo de prueba del sistema Starship han entrado en su fase final. En particular, el enorme acelerador Super Heavy Booster 20 ha sido transportado con éxito a la plataforma de lanzamiento Pad 2. Así lo informa Ixbt.com informa al respecto.

Actualmente, los ingenieros se están preparando para elevar e instalar este enorme dispositivo en la mesa de lanzamiento orbital. Según la publicación ixbt.com, este proceso es crucial para el éxito del proyecto Starship. Este sistema es el complejo de cohetes más potente de la historia de la humanidad, diseñado para transportar carga y pasajeros a la Luna y Marte en el futuro.

Capacidades técnicas y procesos de prueba

Recientemente, SpaceX presentó fotos y videos de alta calidad de las pruebas de encendido realizadas para la primera etapa del Super Heavy V3. Durante esta prueba, los 33 motores Raptor se encendieron simultáneamente y funcionaron de manera estable durante 15 segundos. Estas pruebas complejas se llevan a cabo para demostrar que el sistema puede soportar cargas extremas durante el vuelo.

El sistema Starship consta de dos partes principales: la nave espacial Starship (etapa superior) y el acelerador Super Heavy de 70 metros de altura. La singularidad del sistema radica en que ha sido diseñado para ser totalmente reutilizable. Esto permite reducir drásticamente el costo de los vuelos espaciales.

Fecha del vuelo y resultados esperados

Según la información publicada por la compañía, se espera que el 13.º vuelo de prueba del sistema Starship se realice esta semana. Está prevista una ventana de lanzamiento de 90 minutos en el cosmódromo de Starbase en Texas para el 16 de julio a las 17:45 hora local (la mañana del 17 de julio, hora de Uzbekistán).

Este vuelo de prueba es un evento importante no solo para SpaceX, sino para toda la industria aeroespacial mundial. Los entusiastas de la tecnología también podrán seguir este proceso a través de plataformas en línea. Si el vuelo tiene éxito, acercará a Elon Musk un paso más a su sueño de colonizar Marte.

Cabe recordar que cada nuevo vuelo dentro del proyecto Starship sirve para corregir errores anteriores y mejorar la tecnología. Actualmente, el mundo entero tiene los ojos puestos en esta inmensa estructura metálica en Texas, y los especialistas están verificando repetidamente el estado de todos los sistemas.