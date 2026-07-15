Cuidado: han aparecido copias falsificadas extremadamente peligrosas de los SSD Samsung 870 EVO

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Cuidado: han aparecido copias falsificadas extremadamente peligrosas de los SSD Samsung 870 EVO

En el mercado tecnológico global han comenzado a circular copias falsificadas de alta calidad de los SSD Samsung 870 EVO. Estos dispositivos son casi indistinguibles del producto original en cuanto a apariencia, embalaje e incluso reconocimiento en el sistema. Lo más peligroso es que ni el sistema operativo Windows ni los programas de prueba populares pueden detectar este fraude de inmediato. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de ixbt.com, los estafadores han puesto a la venta un dispositivo que se presenta como un Samsung 870 EVO de 2 TB, pero cuya memoria interna es en realidad de solo 120 GB. Cuando el dispositivo se conecta a una computadora, el sistema lo reconoce efectivamente como un SSD SATA de 2 TB. Incluso las pruebas de velocidad realizadas a través del software CrystalDiskMark engañan al usuario, mostrando resultados típicos para una interfaz SATA: 492 MB/s en lectura y 467 MB/s en escritura.

¿Cómo se descubrió el fraude?

La verdadera naturaleza de este SSD se reveló durante una prueba exhaustiva realizada con el software H2testw. Cuando el proceso de escritura en el dispositivo alcanzó aproximadamente 117 227 MB (alrededor de 120 GB), la velocidad de escritura cayó bruscamente a cero y la prueba se detuvo. Después de reiniciar la computadora, el disco dejó de ser reconocido por el sistema y todos los datos escritos se perdieron.

Estos dispositivos falsificados representan un riesgo grave para el usuario. Mientras el volumen de archivos escritos no supere los 120 GB, el usuario puede no saber que tiene un producto falso. Sin embargo, una vez superado ese límite, la pérdida irrecuperable o la corrupción de todos los documentos, fotos y videos importantes está garantizada.

Diferencias en la estructura interna

Al desmontar el dispositivo, se determinó que no contenía ningún componente perteneciente a Samsung. El modelo original Samsung 870 EVO cuenta con el controlador propio de la empresa, chips de memoria NAND de la marca y una memoria caché DRAM dedicada. La copia falsa, en cambio, está equipada con:

  • Un controlador Realtek RM1135T;
  • Dos chips de memoria flash desconocidos sin ninguna marca;
  • Una ausencia total de memoria caché DRAM.
En realidad, los estafadores lograron hacer pasar un SSD barato de 120 GB por uno de 2 TB mediante un software (firmware) modificado. Dado que los dispositivos de almacenamiento de la marca Samsung son muy populares en el mercado, se recomienda a los consumidores comprar solo en tiendas confiables y desconfiar de precios sospechosamente bajos.

Esta no es la primera vez que ocurre una situación así en el mundo de la tecnología, pero el creciente nivel de calidad de las falsificaciones es preocupante. Ahora no solo se falsifica la apariencia, sino también los indicadores de software, lo que hace que distinguir un SSD real de uno falso sea aún más difícil para el comprador promedio.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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