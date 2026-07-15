Presentan en Rusia el sistema Pautina para proteger instalaciones estratégicas contra drones

·4·Tecnología
Presentan en Rusia el sistema Pautina para proteger instalaciones estratégicas contra drones

En una era de conflictos militares modernos y desarrollo tecnológico, la protección de infraestructuras críticas contra ataques de vehículos aéreos no tripulados (UAV) se ha convertido en un tema urgente. La empresa RT — proyektniye texnologii, parte de la corporación estatal Rostec, presentó el complejo Pautina (Telaraña), diseñado precisamente para este fin. Este sistema tiene como objetivo proporcionar protección física a puntos estratégicos como depósitos de petróleo y subestaciones eléctricas. Así lo informa Ixbt.com informa .

El sistema Pautina consta de estructuras metálicas modulares que forman una cubierta de red robusta alrededor del objeto protegido. Los desarrolladores afirman que este complejo puede funcionar eficazmente incluso en las condiciones más difíciles. Según datos de ixbt.com, la presentación del sistema tuvo lugar en la región de Tver durante una misión especial y atrajo la atención de los expertos.

Capacidades técnicas y nivel de resistencia

La principal ventaja del nuevo desarrollo reside en su alta resistencia mecánica. En su configuración base, el complejo Pautina puede soportar el impacto directo de un dron que pese hasta 200 kg y se desplace a una velocidad de 250 km/h. Este indicador es suficiente para repeler los ataques de muchos drones kamikazes utilizados ampliamente en la actualidad.

El complejo está adaptado para instalaciones de diferentes tamaños y puede cubrir edificios de más de 25 metros de altura y áreas de cualquier superficie. Actualmente, el sistema se está utilizando como prueba piloto en varios objetos del complejo energético. Estas pruebas sirven para confirmar la eficacia del sistema en condiciones reales.

Montaje sencillo y seguridad contra incendios

La construcción se compone principalmente de columnas de carga, una red reforzada y soportes. El aspecto único del proyecto es que todos los elementos se conectan mediante uniones atornilladas. Esto elimina la necesidad de trabajos de soldadura durante el proceso de montaje. Tal enfoque permite instalar el sistema incluso en espacios reducidos y en instalaciones donde los requisitos de seguridad contra incendios son extremadamente altos.

Asimismo, el complejo Pautina posee una arquitectura flexible. Si es necesario, se puede reforzar o ampliar la estructura sin tener que rediseñar todo el proyecto. Esta característica ayuda a modernizar rápidamente el sistema de protección según la importancia del objeto o el cambio en el nivel de riesgo potencial.

Según los expertos, estos sistemas de protección pasiva ofrecen resultados máximos cuando se utilizan junto con medios de guerra electrónica. Se espera que Pautina sea una barrera fiable no solo para terminales petroleras y centrales eléctricas, sino también para grandes almacenes y otras instalaciones industriales importantes contra la amenaza de los drones.

TecnologíaRostecDronesSeguridadPautina
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

SpaceX prepara el vuelo de Starship: el Super Heavy ha sido llevado a la plataforma de lanzamientoSpaceX prepara el vuelo de Starship: el Super Heavy ha sido llevado a la plataforma de lanzamientoHoy, 11:26SpaceX presenta el terminal Starlink V5 de nueva generación: más compacto y rápidoSpaceX presenta el terminal Starlink V5 de nueva generación: más compacto y rápidoHoy, 10:52Congestión espacial: Roskosmos y NASA previenen colisiones de satélitesCongestión espacial: Roskosmos y NASA previenen colisiones de satélitesHoy, 10:28Rusia presenta su nuevo proyecto de estación orbital: en qué se diferencia de la ISSRusia presenta su nuevo proyecto de estación orbital: en qué se diferencia de la ISSHoy, 09:56La era post-ISS: Roskosmos y NASA llegan a un acuerdo sobre nuevas estacionesLa era post-ISS: Roskosmos y NASA llegan a un acuerdo sobre nuevas estacionesHoy, 09:28Roskosmos anuncia el plan de vuelo de la nave Soyuz MS-29 hacia la ISSRoskosmos anuncia el plan de vuelo de la nave Soyuz MS-29 hacia la ISSHoy, 06:23
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre