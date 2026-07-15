Presentan en Rusia el sistema Pautina para proteger instalaciones estratégicas contra drones

En una era de conflictos militares modernos y desarrollo tecnológico, la protección de infraestructuras críticas contra ataques de vehículos aéreos no tripulados (UAV) se ha convertido en un tema urgente. La empresa RT — proyektniye texnologii, parte de la corporación estatal Rostec, presentó el complejo Pautina (Telaraña), diseñado precisamente para este fin. Este sistema tiene como objetivo proporcionar protección física a puntos estratégicos como depósitos de petróleo y subestaciones eléctricas. Así lo informa Ixbt.com informa .

El sistema Pautina consta de estructuras metálicas modulares que forman una cubierta de red robusta alrededor del objeto protegido. Los desarrolladores afirman que este complejo puede funcionar eficazmente incluso en las condiciones más difíciles. Según datos de ixbt.com, la presentación del sistema tuvo lugar en la región de Tver durante una misión especial y atrajo la atención de los expertos.

Capacidades técnicas y nivel de resistencia

La principal ventaja del nuevo desarrollo reside en su alta resistencia mecánica. En su configuración base, el complejo Pautina puede soportar el impacto directo de un dron que pese hasta 200 kg y se desplace a una velocidad de 250 km/h. Este indicador es suficiente para repeler los ataques de muchos drones kamikazes utilizados ampliamente en la actualidad.

El complejo está adaptado para instalaciones de diferentes tamaños y puede cubrir edificios de más de 25 metros de altura y áreas de cualquier superficie. Actualmente, el sistema se está utilizando como prueba piloto en varios objetos del complejo energético. Estas pruebas sirven para confirmar la eficacia del sistema en condiciones reales.

Montaje sencillo y seguridad contra incendios

La construcción se compone principalmente de columnas de carga, una red reforzada y soportes. El aspecto único del proyecto es que todos los elementos se conectan mediante uniones atornilladas. Esto elimina la necesidad de trabajos de soldadura durante el proceso de montaje. Tal enfoque permite instalar el sistema incluso en espacios reducidos y en instalaciones donde los requisitos de seguridad contra incendios son extremadamente altos.

Asimismo, el complejo Pautina posee una arquitectura flexible. Si es necesario, se puede reforzar o ampliar la estructura sin tener que rediseñar todo el proyecto. Esta característica ayuda a modernizar rápidamente el sistema de protección según la importancia del objeto o el cambio en el nivel de riesgo potencial.

Según los expertos, estos sistemas de protección pasiva ofrecen resultados máximos cuando se utilizan junto con medios de guerra electrónica. Se espera que Pautina sea una barrera fiable no solo para terminales petroleras y centrales eléctricas, sino también para grandes almacenes y otras instalaciones industriales importantes contra la amenaza de los drones.