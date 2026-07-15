El mayor espectáculo en la historia del fútbol: un descanso estilo «Super Bowl» en la final del Mundial 2026

Se espera que la final de la Copa Mundial 2026 se convierta no solo en un evento deportivo, sino en un fenómeno musical y cultural masivo. En el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el partido decisivo presentará por primera vez en el mundo del fútbol un espectáculo al estilo del «Super Bowl».

Zamin.uz presenta los detalles de estos cambios históricos en el fútbol mundial y del futuro espectáculo.

¿Superará el descanso los 15 minutos?

Según las reglas actuales del fútbol, el tiempo de descanso no debe exceder los 15 minutos. Sin embargo, debido a la nueva iniciativa de la FIFA y al programa musical a gran escala planeado, esta norma podría cambiar.

Según informes de la prensa internacional, el proceso que incluye la instalación y desmontaje de equipos escénicos, además de una actuación musical de 11 minutos, podría prolongar el descanso hasta 25-30 minutos. Este tema está siendo objeto de intensas discusiones entre las cadenas de televisión y la FIFA, debido a los requisitos técnicos relacionados con la publicidad televisiva y el tiempo de emisión.

¿Quiénes estarán en el escenario?

Como director artístico del espectáculo ha sido nombrado el famoso Coldplay líder de la banda Chris Martin. Él ya había probado con éxito una experiencia similar en la reciente Copa Mundial de Clubes.

El espectáculo de la final contará con un «elenco estelar» compuesto por estrellas mundiales:

Madonna, Shakira y BTS — las principales estrellas (co-headliners) del show.

Justin Bieber — otro de los artistas principales del programa.

Burna Boy y Gustavo Dudamel — aportarán la diversidad musical.

Programas adicionales: El coro PS22, así como los personajes favoritos de los niños — «Sesame Street» y el «Muppet Show» — también aparecerán en el escenario.

El objetivo benéfico del espectáculo

Este proyecto no solo tiene fines de entretenimiento, sino que conlleva una gran misión social. El concierto Global Citizen se organiza en asociación con esta organización.

Objetivo principal: FIFA Global Citizen Education Fund recaudar 100 millones de dólares estadounidenses para el fondo. Estos fondos se destinarán a ampliar las oportunidades educativas de los niños en todo el mundo y crear condiciones para que puedan practicar fútbol.

La ceremonia de clausura también será un espectáculo aparte

Aproximadamente una hora y media antes del inicio del partido final, tendrá lugar la solemne ceremonia de clausura del campeonato. Se espera que Robbie Williams, Nicole Scherzinger y la estrella de Hollywood Tom Cruise participen en ella.

Se espera que la final de este año sea uno de los mayores espectáculos de la historia de la humanidad, uniendo fútbol, música y caridad. ¡Los aficionados al fútbol esperan con ansias el 19 de julio!