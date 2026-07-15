Scaloni respondió a las críticas: Argentina sigue viva...

La selección argentina está nuevamente bajo mucha presión antes de la semifinal del Mundial 2026. Lionel Scaloni respondió a las críticas, enfatizando que el equipo no juega tan mal como dice la gente y que solo queda un paso para llegar a la final.

«No estamos jugando mal»

Lionel Scaloni expresó que entiende las críticas que rodean a Argentina, pero que no está totalmente de acuerdo con ellas.

«Argentina no juega tan mal como dice la gente. Trabajamos duro para llegar a la semifinal», dijo el entrenador.

Estas palabras reflejan el estado de ánimo en el campamento argentino: el equipo aún no está en la final, pero tiene suficientes razones para justificar su camino.

¿Por qué aumentaron las críticas?

Como vigente campeón del mundo, Argentina llegó al torneo con una enorme presión. Con ese estatus, se espera no solo la victoria en cada partido, sino también un fútbol hermoso y convincente.

Sin embargo, los partidos difíciles en la fase eliminatoria, los resultados ajustados y algunos episodios polémicos han puesto al equipo en el centro de las críticas.

Aun así, Scaloni recordó una verdad simple: Argentina está en semifinales. Y eso no es casualidad.

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«Estoy agradecido con los jugadores»

Scaloni expresó un agradecimiento especial a sus jugadores. Destacó que es este equipo el que ha llevado al fútbol argentino a un nuevo nivel en los últimos años.

«Nos llevaron a tres títulos y estamos de nuevo en semifinales», dijo.

No se trata solo del torneo actual. Bajo la era Scaloni, Argentina ha vivido grandes victorias y vuelve a estar en el centro del fútbol mundial.

Inglaterra — una de las pruebas más grandes

Argentina debe vencer a Inglaterra para llegar a la final. Este partido no es solo una semifinal, tiene una importancia especial por la rivalidad histórica.

Inglaterra cuenta con jugadores como Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice. Argentina, por su parte, tiene a Lionel Messi, Julián Álvarez, Enzo Fernández y jugadores experimentados que conocen bien la presión de los grandes partidos.

En este choque, los pequeños detalles pueden ser decisivos: la lucha en el mediocampo, la calidad de la presión, las jugadas a balón parado y, por supuesto, un solo movimiento de Messi.

¿Cuál es el mensaje principal de Scaloni?

El seleccionador argentino defiende a su equipo. Pero esta defensa no es una confianza ciega de que «todo está bien».

Él sabe que las críticas existen, pero afirma que también hay que valorar el hecho de haber llegado a semifinales. Porque en el Mundial, cada etapa es una prueba de nervios, fuerza y carácter.

En pocas palabras, Argentina no es perfecta ahora mismo. Pero sigue en el torneo, sigue luchando y todavía tiene la oportunidad de llegar a la final.

Otra oportunidad para la generación de Messi

Esta semifinal es otra oportunidad histórica para Argentina. Si el equipo vence a Inglaterra, la generación liderada por Lionel Messi llegará a otra final.

Esa responsabilidad se siente en las palabras de Scaloni. Recuerda los títulos pasados, pero pone el énfasis en la misión actual.

Queda un paso para la final. Pero este paso será, probablemente, el más difícil de todo el torneo.

La respuesta a las críticas se dará en la cancha

Las palabras de Scaloni pueden tranquilizar a los hinchas argentinos. Pero la verdadera respuesta se dará en el partido contra Inglaterra.

Si Argentina llega a la final, las críticas actuales pasarán a un segundo plano. Si se queda fuera, las preguntas se multiplicarán.

Por eso, la mejor respuesta para Scaloni y sus pupilos es una sola: la victoria en el campo.

¿Crees que Argentina puede vencer a Inglaterra y dar la respuesta más contundente a las críticas?