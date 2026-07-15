Zlatan Ibrahimović sobre España y Rodri: Hoy ganó el fútbol

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Zlatan Ibrahimović sobre España y Rodri: Hoy ganó el fútbol

En la semifinal de la Copa del Mundo, la selección de España logró una victoria contundente sobre Francia, asegurando su lugar en la final. Este encuentro, disputado en el estadio de Dallas, atrajo la atención de los aficionados no solo por el resultado, sino por el alto nivel de juego mostrado por la «Roja». La leyenda del fútbol Zlatan Ibrahimović compartió sus impresiones tras el partido. Así lo informa Goal.com .

El exdelantero sueco elogió el estilo de juego de España, destacando que el verdadero fútbol prevaleció en el campo. En su opinión, los pupilos de Luis de la Fuente mantuvieron la iniciativa desde el primer minuto hasta el final. En una entrevista con FOX Sports, Ibrahimović calificó la victoria de España como una «victoria del fútbol».

Rodri, el corazón del juego español

Durante su intervención, Zlatan Ibrahimović se refirió especialmente al centrocampista del Manchester City, Rodri. Lo describió como un jugador «talentoso e increíble». Rodri estuvo activo en cada rincón del campo, siendo fundamental para cortar los ataques franceses y organizar el juego de su equipo.

«No puedo dejar de hablar de Rodri, hoy estuvo en todas partes. ¡Qué partido increíble, qué jugador fantástico! Suele ser uno de esos jugadores subestimados, pero en este partido estuvo monumental. Hoy ganó el fútbol», enfatizó Ibrahimović.

España demostró un regreso a su estilo tradicional de posesión y presión alta. Las estrellas francesas se vieron impotentes ante los pases rítmicos y el movimiento constante del equipo de Luis de la Fuente. Según Goal.com, cada acción de España estuvo construida sobre un plan preciso y un fuerte deseo de ganar.

Un paso firme hacia la final

Según el análisis de Ibrahimović, los jugadores españoles quisieron ganar cada duelo y no escatimaron esfuerzos. Por el contrario, la selección de Francia, a pesar de su plantilla estelar, no pudo encontrar soluciones ante la disciplina táctica del rival. La intención y la confianza se notaban en cada pase español, algo que faltó en el lado francés.

Ahora, España se ha convertido en la principal candidata para ganar su segundo título mundial. Buscan repetir el éxito de 2010. En la final, la «Roja» se enfrentará al ganador del duelo entre Inglaterra y Argentina.

Esta victoria es un paso crucial en el camino de España hacia la cima del fútbol mundial. Rodri sigue siendo la pieza más importante en el esquema táctico del equipo. Aficionados y expertos esperan ahora ver cómo este fútbol atractivo se desempeñará en la gran final.

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