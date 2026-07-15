La startup Oak inicia una nueva era en ciberseguridad: los agentes de AI bajo control

La startup Oak, fundada por el reconocido empresario israelí Shai Morag, ha revelado sus actividades tras un largo periodo de confidencialidad. La empresa ha recaudado 60 millones de dólares para resolver problemas complejos relacionados con los agentes de inteligencia artificial (AI) y la gestión de identidades en entornos digitales. Este proyecto tiene como objetivo fortalecer los límites de seguridad entre humanos y máquinas en los sistemas corporativos modernos. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Actualmente, las herramientas de identificación tradicionales, incluso los sistemas creados en la era de la nube, no pueden soportar la llegada masiva de agentes de AI. Según los fundadores de Oak, el hecho de que los sistemas de inteligencia artificial tengan acceso a los datos de la empresa genera nuevas vulnerabilidades para los ciberatacantes. Según TechCrunch, la startup ha desarrollado una plataforma de control única para cubrir este vacío.

Es hora de abandonar los sistemas antiguos

A diferencia de los sistemas IAM (Identity and Access Management) tradicionales, la plataforma Oak se basa en un enfoque "AI-native". Esto significa que el sistema monitorea en tiempo real quién está usando qué aplicación y con qué propósito. Si un empleado o un agente de AI no utiliza sus permisos durante mucho tiempo o realiza una acción sospechosa, el sistema revoca automáticamente el acceso.

El cofundador de la empresa, Tal Marom, destaca que antes de crear el producto, consultaron a más de 100 directores de ciberseguridad (CISO). Los estudios demostraron que en muchas organizaciones, el proceso de verificación de permisos sigue siendo manual o se realiza periódicamente. Esto no permite una respuesta rápida ante las amenazas.

El éxito de la startup Oak también está relacionado con la experiencia de su líder, Shai Morag. Morag cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de la ciberseguridad y anteriormente vendió sus proyectos, como Secdo y Ermetic, a Palo Alto Networks y Tenable por cientos de millones de dólares. Según él, el objetivo de la nueva startup es posicionarse como un "gigante" en el mercado desde el principio.

Actualmente, el equipo de Oak consta de 50 personas y la empresa está contratando activamente para fortalecer su posición en el mercado estadounidense. La ronda de inversión de 60 millones de dólares fue respaldada por fondos de capital de riesgo prestigiosos como Accel, CRV y Greylock Partners. Estos fondos se destinarán principalmente a ampliar la investigación y el desarrollo y a implementar el producto a escala global.

En un momento en que la economía digital de Uzbekistán está en desarrollo, este tipo de soluciones de ciberseguridad también son relevantes para los grandes bancos y empresas tecnológicas locales. La integración de agentes de AI en los procesos de trabajo exige un nuevo nivel de seguridad, y se espera que plataformas como Oak actúen como un escudo fiable en este ámbito.