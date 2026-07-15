Jasurbek Jaloliddinov en el Navbahor: aire fresco para los «Halcones»

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Jasurbek Jaloliddinov en el Navbahor: aire fresco para los «Halcones»

El centrocampista de la selección nacional de Uzbekistán, Jasurbek Jaloliddinov, abre un nuevo capítulo en su carrera. Según se informa, el jugador dejó el Sogdiana para unirse al Navbahor, firmando un contrato con el club de Namangan.

Los «Halcones» añaden un jugador creativo al centro del campo

El Navbahor ha realizado un fichaje destacado para reforzar su plantilla. Un centrocampista capaz de manejar el balón y útil en la creación de juego como Jasurbek Jaloliddinov puede aportar un nuevo color al estilo del equipo.

Jaloliddinov defendía recientemente los colores del Sogdiana. En su perfil de la PFL, también figura como jugador del Sogdiana para la temporada 2026.

Un centrocampista con un largo recorrido

Nacido en Navoiy, Jasurbek Jaloliddinov ha acumulado experiencia en varios clubes a lo largo de su carrera. Él en Uzbekistán y en el extranjero, es uno de los jugadores que ha probado suerte en diferentes ligas.

Su trayectoria incluye los siguientes equipos:

Clubes

País

Bunyodkor

Uzbekistán

Lokomotiv Moscú

Rusia

Tambov

Rusia

Andijon

Uzbekistán

Lokomotiv Tashkent

Uzbekistán

Kairat

Kazajistán

Olimpik

Uzbekistán

Neftchi

Uzbekistán

Sumqayit

Azerbaiyán

Sogdiana

Uzbekistán

Navbahor

Uzbekistán

Esta lista demuestra por sí sola que Jaloliddinov ha ganado experiencia en diferentes escuelas de fútbol y entornos variados.

Un representante de una generación conocida por las selecciones nacionales

Jasurbek Jaloliddinov también fue uno de los jugadores importantes en las selecciones juveniles de Uzbekistán.

Ha jugado con las selecciones sub-17, sub-20, sub-23 y la absoluta a lo largo de los años. Tal experiencia puede ser beneficiosa para el Navbahor no solo técnicamente, sino también mental y tácticamente.

En los datos de Transfermarkt, Jaloliddinov también figura como centrocampista ofensivo.

¿Qué puede aportar al Navbahor?

La mayor ventaja de Jaloliddinov es su capacidad para jugar con el balón en el centro y tomar decisiones en la fase de ataque. Para un equipo con objetivos altos como el Navbahor, un jugador así es de gran importancia.

Puede ayudar al equipo en los siguientes aspectos:

• fortalecer el control del balón en el centro;
• acelerar el ataque con el primer pase;
• aumentar las opciones en jugadas a balón parado;
• incrementar la competencia en el mediocampo ofensivo;
• desempeñar un papel de enlace entre los jugadores jóvenes y los experimentados.

En pocas palabras, el Navbahor no solo está fichando a un jugador, sino a un ejecutor capaz de aportar ideas de juego al centro del campo.

Una oportunidad importante para Jaloliddinov

Este traspaso es también un nuevo reto para el propio jugador. El Navbahor es uno de los clubes que vive bajo la presión de la afición, con exigencias y grandes objetivos.

En Namangan, la actitud hacia el fútbol es especial. Aquí, cada partido, cada pase y cada resultado se toman muy en serio.

Para Jaloliddinov, este entorno puede ser una oportunidad para demostrarse una vez más a un alto nivel. Especialmente en un momento en que la competencia en torno a la selección nacional se intensifica, cada temporada estable es crucial.

¿Qué esperan los aficionados de los «Halcones»?

No es de extrañar que los aficionados del Navbahor esperen del nuevo jugador una adaptación rápida, actividad en el juego e impacto en los resultados.

Jaloliddinov será necesario para el equipo con su experiencia, no solo por el nombre, sino por la calidad real de su juego. Su trayectoria en los clubes de Moscú, Kazajistán, Azerbaiyán y Uzbekistán puede ser útil para el Navbahor en esta etapa.

Uno de los fichajes interesantes de la temporada

El traspaso de Jasurbek Jaloliddinov al Navbahor puede considerarse uno de los movimientos destacados de la Superliga. Se trata de un jugador del que se tenían grandes esperanzas desde joven, conocido por las selecciones nacionales y con experiencia en diversos campeonatos.

Ahora, la pregunta principal es: ¿podrá Jaloliddinov recuperar su mejor versión en el Navbahor?

¿Crees que Jasurbek Jaloliddinov podrá convertirse en un titular indiscutible con los «Halcones»?

Jasurbek JaloliddinovNavbahorUzbekistánSogdianaLokomotiv Moscú
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Shuhrat Razzakov
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