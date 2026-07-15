¿A quién felicitó Khabib tras la victoria de España?

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¿A quién felicitó Khabib tras la victoria de España?

La leyenda de la UFC Khabib Nurmagomedov felicitó a su compañero de equipo Zubaira Tukhugov tras la victoria de España sobre Francia en la semifinal de la Copa del Mundo 2026. Tukhugov es conocido como un aficionado de la selección española, y «La Roja» avanzó a la final con un marcador de 2-0.

Las felicitaciones de Khabib a los aficionados españoles

Nurmagomedov reaccionó en las redes sociales al pase de España a la final y mencionó especialmente a su compañero Zubaira Tukhugov.

«Felicito a nuestro hermano y a todos los aficionados que apoyan a la selección española. Realmente mostraron un fútbol de alto nivel», escribió Khabib.

Esta publicación demostró que los grandes partidos del mundo del fútbol captan la atención no solo de jugadores y aficionados, sino también de otras estrellas del deporte.

Una noche especial para Tukhugov

Zubaira Tukhugov es bien conocido por los fans de la UFC como parte del equipo de Khabib. Esta vez, se convirtió en el centro de atención como un apasionado del fútbol.

La victoria de España sobre Francia se convirtió en un momento de alegría personal para Tukhugov. Las felicitaciones de Khabib hicieron que la situación fuera aún más interesante.

En el deporte, la camaradería no se limita al octágono o al gimnasio. En esta noche de fútbol, las felicitaciones «fraternales» también tuvieron su lugar.

España mostró un nivel realmente alto

España derrotó a Francia 2-0 en la semifinal. Según Reuters, Mikel Oyarzabal abrió el marcador de penalti y Pedro Porro anotó el segundo gol, llevando a España a la final.

«La Roja» neutralizó las principales armas ofensivas de Francia mediante la posesión del balón, una presión alta y una estricta disciplina defensiva.

Partido

Resultado

España — Francia

2:0

Goles

Oyarzabal, Pedro Porro

Resultado

España clasificada a la final

Rival en la final

Ganador de Argentina — Inglaterra

Khabib ya había elogiado a España anteriormente

No es la primera vez que Khabib muestra interés por el fútbol español. Anteriormente, había expresado opiniones positivas sobre la selección de España, mencionándola como uno de los candidatos más fuertes del torneo.

El partido de España contra Francia reforzó esta opinión. El equipo logró una victoria convincente y sin errores contra uno de los favoritos.

¿Quién será el rival en la final?

España se enfrentará al ganador del partido Argentina — Inglaterra en la final.

Esta semifinal se llevará a cabo el 15 de julio. El equipo ganador se enfrentará a España el 19 de julio por el título de la Copa del Mundo 2026.

Si Argentina llega a la final, España Lionel Messi jugará contra el actual campeón liderado por Lionel Messi. Si Inglaterra gana, se producirá otro gran duelo del fútbol europeo.

La alegría que llegó del octágono al fútbol

Las felicitaciones de Khabib Nurmagomedov demostraron que esta victoria resonó no solo entre los aficionados españoles, sino en todo el mundo del deporte.

La victoria por 2-0 sobre Francia llevó a España a la final. Para Zubaira Tukhugov, esta noche será recordada como un momento de pasión por su equipo.

La pregunta principal ahora es: ¿podrá España, felicitada por Khabib, mantener este nivel de fútbol en la final?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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