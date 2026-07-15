Michael Owen critica a los extremos de la selección de Inglaterra: no están rindiendo como se esperaba

·43·Deportes
Michael Owen critica a los extremos de la selección de Inglaterra: no están rindiendo como se esperaba

El exdelantero de la selección de Inglaterra, Michael Owen, expresó su descontento con el rendimiento de los extremos de los «Three Lions» en la antesala de las semifinales de la Copa Mundial 2026. En su opinión, los jugadores de banda del equipo no están demostrando la alta eficacia que se esperaba de ellos. Así lo informa Goal.com informa .

En una entrevista con GOAL, Owen analizó las actuaciones de jugadores como Marcus Rashford, Bukayo Saka, Anthony Gordon y Noni Madueke. Bajo el mando de Thomas Tuchel, ninguno de estos cuatro ha logrado consolidarse ni mostrar un nivel constante. Especialmente, el hecho de que los extremos, considerados la principal fuerza antes del torneo, no estén dando los resultados esperados está generando críticas de los expertos.

Problemas principales: Lesiones e irregularidad

Bukayo Saka, quien llegó al torneo como campeón de la Premier League, solo ha sido titular en dos de los seis partidos debido a problemas físicos, viéndose obligado a entrar desde el banquillo en el resto de los encuentros. Noni Madueke, quien debía cubrir su lugar, está bajo fuego de aficionados y expertos por su juego «inconsistente y poco inspirador».

Marcus Rashford, cedido al FC Barcelona, no ha vuelto a destacar desde su gol en el debut contra Croacia. Owen señala que los rumores de traspaso y su situación con el Manchester United están distrayendo al jugador. Gordon también parece estar lejos de su mejor forma por la banda izquierda.

¿Dónde está la verdadera fuerza del equipo?

«Pensé que los tres jugadores ofensivos detrás de Harry Kane serían nuestra mayor fortaleza antes de este Mundial. Pero en la práctica no ha sido así. Por ahora, el equipo está siendo sostenido por Harry Kane y Jude Bellingham», afirma Michael Owen.

Según el exdelantero, la rotación constante de los extremos debería permitirles entrar al campo con energía renovada. Sin embargo, a pesar de ello, no están aportando lo suficiente en cuanto a goles y asistencias. Owen sostiene que si Inglaterra quiere ganar el campeonato, los extremos deben mejorar drásticamente su nivel.

Este análisis es de gran interés para los aficionados al fútbol, ya que Inglaterra siempre es considerada favorita en los grandes torneos. Queda por ver si Thomas Tuchel confiará en Bukayo Saka para las semifinales o si seguirá probando con la dupla Madueke-Gordon. Por ahora, el arma principal del equipo sigue siendo su ataque central y el mediocampo.

InglaterraCopa MundialBukayo SakaMarcus RashfordFútbol
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Mundial 2026. Inglaterra — Argentina: a un paso de la finalMundial 2026. Inglaterra — Argentina: a un paso de la finalHoy, 18:05Scaloni respondió a las críticas: Argentina sigue viva...Scaloni respondió a las críticas: Argentina sigue viva...Hoy, 16:59Lionel Messi, una fuerza imparable: advertencia antes de la semifinal entre Argentina e InglaterraLionel Messi, una fuerza imparable: advertencia antes de la semifinal entre Argentina e InglaterraHoy, 16:56Kylian Mbappé reconoce la derrota: “El fútbol no espera a nadie”Kylian Mbappé reconoce la derrota: “El fútbol no espera a nadie”Hoy, 16:56Jasurbek Jaloliddinov en el Navbahor: aire fresco para los «Halcones»Jasurbek Jaloliddinov en el Navbahor: aire fresco para los «Halcones»Hoy, 16:50Sir Geoff Hurst: Harry Kane es el mejor delantero en la historia de InglaterraSir Geoff Hurst: Harry Kane es el mejor delantero en la historia de InglaterraHoy, 16:19
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev