Michael Owen critica a los extremos de la selección de Inglaterra: no están rindiendo como se esperaba

El exdelantero de la selección de Inglaterra, Michael Owen, expresó su descontento con el rendimiento de los extremos de los «Three Lions» en la antesala de las semifinales de la Copa Mundial 2026. En su opinión, los jugadores de banda del equipo no están demostrando la alta eficacia que se esperaba de ellos. Así lo informa Goal.com informa .

En una entrevista con GOAL, Owen analizó las actuaciones de jugadores como Marcus Rashford, Bukayo Saka, Anthony Gordon y Noni Madueke. Bajo el mando de Thomas Tuchel, ninguno de estos cuatro ha logrado consolidarse ni mostrar un nivel constante. Especialmente, el hecho de que los extremos, considerados la principal fuerza antes del torneo, no estén dando los resultados esperados está generando críticas de los expertos.

Problemas principales: Lesiones e irregularidad

Bukayo Saka, quien llegó al torneo como campeón de la Premier League, solo ha sido titular en dos de los seis partidos debido a problemas físicos, viéndose obligado a entrar desde el banquillo en el resto de los encuentros. Noni Madueke, quien debía cubrir su lugar, está bajo fuego de aficionados y expertos por su juego «inconsistente y poco inspirador».

Marcus Rashford, cedido al FC Barcelona, no ha vuelto a destacar desde su gol en el debut contra Croacia. Owen señala que los rumores de traspaso y su situación con el Manchester United están distrayendo al jugador. Gordon también parece estar lejos de su mejor forma por la banda izquierda.

¿Dónde está la verdadera fuerza del equipo?

«Pensé que los tres jugadores ofensivos detrás de Harry Kane serían nuestra mayor fortaleza antes de este Mundial. Pero en la práctica no ha sido así. Por ahora, el equipo está siendo sostenido por Harry Kane y Jude Bellingham», afirma Michael Owen.

Según el exdelantero, la rotación constante de los extremos debería permitirles entrar al campo con energía renovada. Sin embargo, a pesar de ello, no están aportando lo suficiente en cuanto a goles y asistencias. Owen sostiene que si Inglaterra quiere ganar el campeonato, los extremos deben mejorar drásticamente su nivel.

Este análisis es de gran interés para los aficionados al fútbol, ya que Inglaterra siempre es considerada favorita en los grandes torneos. Queda por ver si Thomas Tuchel confiará en Bukayo Saka para las semifinales o si seguirá probando con la dupla Madueke-Gordon. Por ahora, el arma principal del equipo sigue siendo su ataque central y el mediocampo.