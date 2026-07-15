Revolución en neurotecnología en China: primer implante cerebral colocado en un paciente

Un hito importante ha ocurrido en el mundo de la medicina y la alta tecnología: por primera vez en China, se colocó un neuroimplante en el cerebro de un paciente no como parte de ensayos clínicos, sino por indicación médica directa. Esta operación, realizada por especialistas del Hospital Huashan de la Universidad Fudan en Shanghái, ha llevado la conexión entre el cerebro humano y la computadora a un nuevo nivel. Así lo informa Ixbt.com informa. señala.

El paciente operado sufrió un accidente automovilístico hace diez años, lo que le provocó una lesión en la médula espinal. Como resultado de este accidente, el hombre perdió la movilidad de sus manos y su capacidad de autoservicio. Los cirujanos chinos implantaron con éxito el sistema NEO, una interfaz neuronal invasiva del tamaño de una moneda, en su cerebro.

¿Cómo funciona el sistema NEO?

El dispositivo NEO realiza la función de recopilar y decodificar señales cerebrales. Identifica la intención de movimiento del usuario y crea un canal de información entre el cerebro y un dispositivo externo. En este caso, las señales cerebrales se transmiten a un guante robotizado, lo que permite al paciente restaurar parcialmente las funciones de la mano y realizar tareas cotidianas.

Según los médicos, los signos vitales del paciente después de la operación son normales y las señales de actividad cerebral son estables y de alta calidad. Esto demuestra que el chip se ha integrado con éxito en el organismo humano. Esta tecnología es vista como un competidor digno del proyecto Neuralink fundado por Elon Musk.

Según datos de ixbt.com, el aspecto sorprendente de este proyecto es su rápida implementación. Solo cuatro meses después de que la Administración Nacional de Productos Médicos de China autorizara el implante, este se utilizó en un paciente real. Actualmente, el dispositivo está aprobado para uso general e incluso se ha incluido en programas de seguro médico.

Los objetivos globales de China

El gobierno chino ha establecido planes ambiciosos para el desarrollo de la industria de interfaces cerebro-computadora (BCI). Para 2027, el país planea aumentar drásticamente el número de estas operaciones, y para 2030, poner en marcha la producción en serie de estos productos. En el futuro, China aspira a crear un clúster tecnológico a nivel nacional en este campo.

Este logro no solo es un rayo de esperanza para los pacientes paralizados, sino que también demuestra la aspiración de China de liderar la carrera tecnológica mundial. Si antes estas tecnologías solo se probaban en condiciones de laboratorio, ahora se están convirtiendo en parte de la práctica médica cotidiana.