Sir Geoff Hurst: Harry Kane es el mejor delantero en la historia de Inglaterra

La leyenda viva del fútbol inglés y héroe de la Copa del Mundo de 1966, Sir Geoff Hurst, ha expresado una alta opinión sobre el actual capitán de la selección nacional, Harry Kane. Destacó que el delantero del Bayern Múnich ha superado a todos sus predecesores en la historia del país, incluidas las estrellas de la época dorada, por sus resultados y habilidades de liderazgo. Así lo informa Goal.com informa .

Antes del crucial partido contra Argentina en las semifinales de la Copa del Mundo que se celebra en Norteamérica, Hurst concedió una entrevista al sitio oficial de la selección inglesa. En ella, el legendario exfutbolista calificó a Kane como el mejor goleador de todos los tiempos (GOAT) de Inglaterra. Según él, Harry Kane es inigualable no solo por el número de goles, sino también por su nivel de juego.

«Será muy difícil superar sus registros goleadores, por eso diría que es el mejor de Inglaterra. Las estadísticas de Kane son asombrosas: salva al equipo en los partidos en los que participa y especialmente, como estamos viendo en este torneo, en los momentos más cruciales», subrayó Geoff Hurst.

Liderazgo y comparación con Bobby Moore

Hurst comparó a Kane con su antiguo compañero de equipo, el legendario capitán Bobby Moore. Según él, Harry Kane es un verdadero líder capaz de unir al equipo dentro y fuera del campo. Esta característica se señaló como de importancia decisiva para el equipo dirigido por Thomas Tuchel.

«Su liderazgo es evidente. Su forma de hablar con los jugadores después del partido y motivarlos es muy importante. Kane es una persona ejemplar, no solo en el fútbol, sino también en la vida. Tiene exactamente el mismo carácter que Bobby Moore», afirma el único futbolista inglés en marcar un triplete en una final en 1966.

Hurst también habló sobre el seleccionador nacional, Thomas Tuchel. Aunque en la historia ningún equipo dirigido por un entrenador extranjero ha ganado la Copa del Mundo, Hurst confía en que la preparación del técnico alemán y el ambiente que ha creado en el equipo pondrán fin a esta tradición.

Durante la entrevista, Hurst también explicó el ambiente saludable dentro del equipo con el ejemplo de la estrella del Real Madrid, Jude Bellingham. La reacción humorística de Bellingham a la crítica de Tuchel después de los cuartos de final impresionó al legendario delantero. Según él, tal confianza y libertad son pasos importantes hacia el campeonato.