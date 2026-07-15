Xiaomi alcanza un nuevo nivel de seguridad: una batería externa que no se quema ni se sobrecalienta

El gigante tecnológico chino Xiaomi ha presentado una innovación revolucionaria en el mercado de cargadores portátiles. La compañía ha mostrado su primera batería externa de nueva generación que cumple con los estándares de seguridad más exigentes. Este dispositivo se distingue por no incendiarse ni explotar, incluso en condiciones extremas. Así lo informa Ixbt.com informa .

Este modelo, llamado Xiaomi Power Bank 20000 22.5W, es el primer producto que cumple totalmente con el nuevo estándar nacional de seguridad chino para cargadores portátiles. Según Ixbt.com, el nuevo gadget saldrá a la venta en los mercados chinos a partir del 22 de julio a un precio aproximado de 22 USD (149 yuanes).

La principal peculiaridad del dispositivo reside en su estructura interna: los ingenieros utilizaron dos baterías separadas de 10 000 mAh cada una en lugar de una sola batería grande. Este enfoque no solo mejora la distribución de energía, sino que también aumenta significativamente el nivel de seguridad general del dispositivo. Con una capacidad total de 20 000 mAh, la power bank es capaz de cargar con una potencia de 22,5 W.

Pruebas extremas y durabilidad

Para demostrar la fiabilidad de este modelo, Xiaomi lo sometió a una serie de pruebas rigurosas. El fabricante afirma que la carcasa de la batería no se incendia incluso cuando es perforada por una aguja de 4 mm de diámetro. Aunque esta es una de las situaciones más peligrosas para las baterías de iones de litio, la nueva tecnología ha eliminado dicho riesgo.

Además, el dispositivo ha superado con éxito las siguientes pruebas:

Funcionamiento estable bajo temperaturas elevadas de hasta 135 °C;

Sobrecarga con una potencia 1,3 veces superior al voltaje normal;

Compresión bajo una presión de aproximadamente 1,3 toneladas;

Prueba de uso a largo plazo (desgaste) de 300 ciclos.

Técnicamente, el dispositivo satisface plenamente las necesidades modernas. Su carcasa cuenta con un puerto USB-A y dos puertos USB-C, lo que permite a los usuarios cargar varios gadgets simultáneamente. Asimismo, un cable integrado especial mejora aún más la comodidad de uso.

A través de funciones de gestión inteligente, los usuarios pueden verificar el estado actual de la batería y obtener información sobre su salud. Innovaciones como esta consolidan la posición de Xiaomi como una marca fiable que no solo es asequible, sino que también cumple con los requisitos de seguridad internacionales.