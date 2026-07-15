Un exingeniero de SpaceX quiere revolucionar la industria espacial: 65 millones de dólares para el proyecto Senra

La startup Senra, fundada por Jordan Black, exingeniero de SpaceX, ha recaudado 65 millones de dólares para modernizar la fabricación de sistemas de cableado eléctrico para cohetes y aviones. Este proyecto busca digitalizar sistemas de cableado complejos (wire harnesses) que no han cambiado en décadas y siguen dependiendo del trabajo manual. Así lo informa Techcrunch.com informa .

El sistema de cableado eléctrico es el «sistema nervioso» que conecta todos los componentes electrónicos de un cohete, avión, automóvil o satélite. Según TechCrunch, este sector sigue estancado en el nivel tecnológico de la «Guerra Fría». Actualmente, los cables para naves espaciales se ensamblan principalmente a mano sobre mesas de madera por técnicos experimentados.

Cuando Jordan Black trabajaba en SpaceX escalando la producción del cohete Starship, se dio cuenta de que el sistema de cableado era el mayor obstáculo. Según él, los procesos en muchas fábricas del mundo no están automatizados, lo que aumenta el riesgo de errores. La startup Senra ha desarrollado una plataforma de software especial llamada Amp para llenar este vacío.

Control de calidad y gemelos digitales

La nueva tecnología digitaliza cada etapa de la producción. Al crear un «gemelo digital», el sistema guía a los técnicos y controla el consumo de materiales. Esto es vital en la industria espacial, donde el error más pequeño puede provocar una catástrofe.

Por ejemplo, en 2023, se descubrió que el sistema de cableado de la nave espacial Starliner de Boeing estaba envuelto en cinta inflamable. Este error obligó a detener el proyecto y reinstalar todos los cables, costando millones de dólares a la empresa. El software automatizado de Senra busca reducir a cero estos errores humanos.

Grandes fondos de capital de riesgo como Lowercarbon, Interlagos, Sequoia Capital y Andreessen Horowitz participaron en la ronda de inversión. Estos fondos se destinarán a ampliar la capacidad de producción y cumplir con pedidos de la industria de defensa. Actualmente, los clientes incluyen fabricantes de submarinos, satélites y equipos militares terrestres.

El principio de Elon Musk: la automatización como último paso

En su estilo de trabajo, Jordan Black sigue el principio del fundador de SpaceX, Elon Musk: «la automatización debe ser el último paso». Primero hay que estandarizar los procesos y construir una base sólida antes de involucrar robots. Por ahora, los robots no tienen la destreza humana para manipular cables delicados.

Senra no solo se enfoca en la tecnología, sino también en la capacitación. Han lanzado el único programa de formación certificado a nivel federal en EE. UU. sobre sistemas de cableado. Esto garantiza la entrega de productos de alta calidad para la industria espacial y de defensa.

El éxito de este proyecto ayudará a reducir los costos de los vuelos espaciales y aumentar la velocidad de ensamblaje. Si antes se producían pocas unidades al año, este nuevo enfoque permite alcanzar cientos de unidades.