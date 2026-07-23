Duro golpe para el Manchester City: Rodri será operado de la espalda

El líder del Manchester City y de la selección española, Rodri, tendrá que someterse a una operación debido a una lesión en la espalda. Esta noticia se considera una baja inesperada y grave para los «citizens» de cara a la nueva temporada 2026-27. El mediocentro defensivo, que regresó al club tras ganar la Copa del Mundo, podría estar de baja por un largo periodo. Así lo informa Goal.com informa .

Según la información difundida por The Athletic, el tiempo de recuperación del jugador de 30 años aún no está claro. Para Rodri, quien fue capitán de la selección española en la Copa del Mundo 2026, participando en los ocho partidos y ganando la medalla de oro, esta lesión supone un nuevo desafío difícil en su carrera. Cabe recordar que recientemente fue galardonado con el Balón de Oro por su gran talento.

Una estrella marcada por las lesiones

Los últimos años han sido físicamente muy complicados para Rodri. Todo comenzó en septiembre de 2024 con una rotura de ligamentos cruzados (LCA) de la rodilla. En aquel entonces, se perdió prácticamente toda la temporada 2024-25. Posteriormente, problemas musculares y de pubis le impidieron ser titular en más de 17 partidos de la Premier League la temporada pasada.

Sin embargo, en la temporada 2022-23, Rodri fue el protagonista principal del triplete histórico del Manchester City. En aquella ocasión, marcó el gol de la victoria en la final de la Champions League, llevando a su equipo a la gloria. La situación actual es muy distinta a aquellos tiempos gloriosos y supone un gran dolor de cabeza para el entrenador Enzo Maresca.

Rumores de traspaso y cambios en la plantilla

El futuro del jugador en el Etihad Stadium sigue en el aire. Solo le queda un año de contrato. Aunque se espera que las negociaciones para un nuevo acuerdo tengan lugar tras la Copa del Mundo, Rodri aún no ha manifestado su deseo de quedarse en el club. Al mismo tiempo, el Real Madrid ha comunicado que no tiene intención de fichar a la estrella española.

Se esperan más cambios en el Manchester City. Tras la salida de Bernardo Silva, se comenta que Mateo Kovacic y Nico Gonzalez también podrían marcharse. No obstante, se espera que el vacío dejado por la ausencia de Rodri sea cubierto parcialmente por Elliot Anderson, fichado por 116 millones de libras.

El Manchester City comenzará la nueva temporada el 23 de agosto en casa contra el Bournemouth. El cuerpo médico del club seguirá de cerca el proceso de rehabilitación postoperatoria de Rodri. La directiva del club deberá tomar medidas para reforzar la línea central antes de que cierre el mercado de fichajes.