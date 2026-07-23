Lamine Yamal revela los detalles de su conversación con Lionel Messi tras la final del Mundial 2026

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Lamine Yamal revela los detalles de su conversación con Lionel Messi tras la final del Mundial 2026

Una de las jóvenes estrellas más brillantes del mundo del fútbol, Lamine Yamal, habló sobre el emotivo intercambio que tuvo con el legendario Lionel Messi tras la final de la Copa del Mundo 2026. Tras la victoria de España sobre Argentina, este encuentro entre los representantes de dos generaciones adquirió un significado simbólico. Así lo informa Goal.com .

Después del dramático partido final disputado en Nueva York, las antiguas y actuales figuras del FC Barcelona conversaron largamente en el centro del campo. Según Yamal, las palabras del ocho veces ganador del Balón de Oro tienen para él tanto valor como la medalla de oro de campeón mundial.

La confianza depositada en la futura generación

Según Goal.com, Lionel Messi le recalcó al joven delantero que debía seguir por su camino y que el futuro del fútbol pertenece a esta nueva generación. «Me dijo que siguiera adelante y que el futuro es de nuestra generación. Estas palabras son tan valiosas para mí como la medalla de oro que llevo al cuello», destacó Lamine Yamal.

A pesar de la derrota, Lionel Messi, de 39 años, demostró una vez más su nivel excepcional durante el torneo. Con 8 goles y 4 asistencias, fue fundamental para que Argentina llegara a la final. Sin embargo, la juventud y la intensidad de la selección española se impusieron.

Respeto entre maestro y alumno

Lamine Yamal no ocultó que creció admirando a Lionel Messi y que enfrentarlo en la final del torneo más prestigioso fue un sueño hecho realidad. «Es alguien a quien siempre he admirado. Al terminar el partido, le expresé mi respeto infinito», confesó el jugador de la selección española.

Cabe destacar que Lionel Messi ya había elogiado a Yamal antes de que comenzara la final. El capitán argentino valoró el talento del extremo de 19 años, calificándolo de «estrella mundial» y prediciendo que le espera una gran carrera.

Este encuentro es visto por la comunidad futbolística como un relevo generacional simbólico. Mientras Lionel Messi disputa uno de sus últimos grandes torneos, Lamine Yamal se consolida como el líder de la nueva era del FC Barcelona y del fútbol español.

Lamine YamalLionel MessiCopa del MundoFC BarcelonaEspaña
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