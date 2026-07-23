El Atalanta pide 50 millones de euros por su estrella: Bayern y PSG en la carrera

El club italiano Atalanta ha tomado una decisión definitiva sobre su mediocentro ofensivo Charles De Ketelaere. Tras su brillante actuación en la Copa del Mundo 2026, el club de Bérgamo planea aumentar su presupuesto de transferencias vendiendo al talento belga. Actualmente, dos gigantes europeos —el Bayern de Múnich en Alemania y el Paris Saint-Germain en Francia— son los principales pretendientes del jugador. Así lo informa Goal.com informa .

Según el diario Corriere Bergamo, la directiva del Atalanta ha fijado un precio de 50 millones de euros (aproximadamente 43 millones de libras) por De Ketelaere. Anteriormente, el club había negociado la venta de Ederson al Manchester United, pero tras fracasar dicho acuerdo, el mediapunta belga se ha convertido en la principal fuente de ingresos del club.

Éxito en la Copa del Mundo y flexibilidad táctica

Charles De Ketelaere fue una auténtica revelación con la selección de Bélgica en la Copa del Mundo 2026. Logró marcar tres goles durante el torneo, incluido un doblete contra Estados Unidos, y fue el único jugador en marcarle a España, la selección campeona. Estos resultados han disparado su valor en el mercado de fichajes.

Mientras que el Bayern ya ha enviado una solicitud oficial por el jugador, el Paris Saint-Germain lo ve como una alternativa sólida a Maghnes Akliouche. El técnico parisino Luis Enrique valora mucho la polivalencia del jugador: De Ketelaere puede actuar con la misma eficacia como extremo derecho, «falso nueve» o mediocentro ofensivo.

El entrenador del Atalanta, Maurizio Sarri, también apuesta fuerte por el belga en sus esquemas tácticos (4-2-3-1 y 4-3-3) de cara a la nueva temporada. El técnico lo está probando como un «comodín» que genera peligro en el área o como segundo delantero por detrás del punta. Sin embargo, el club podría verse obligado a venderlo por motivos económicos.

Actualmente, no solo el Bayern y el PSG, sino también varios clubes de la Premier League inglesa siguen de cerca la situación. La directiva del Atalanta tiene la intención de resolver el traspaso antes del inicio de la nueva temporada. Cabe recordar que el equipo de Bérgamo comenzará la temporada 2026-27 de la Serie A el 23 de agosto contra el Sassuolo.