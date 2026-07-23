Diálogo tenso entre el Real Madrid y el Manchester City por el caso Rodri

El Real Madrid se ha puesto en contacto con la directiva del Manchester City para desmentir categóricamente los rumores sobre el centrocampista Rodri. Recientemente, circularon informaciones en los medios sobre un supuesto acuerdo preliminar entre el club madrileño y el jugador español. Estos datos provocaron una fuerte protesta de la cúpula del club blanco, informa Goal.com. informa .

Según el diario AS, los directivos del Real Madrid llamaron a sus homólogos del Manchester City para recalcar que no se ha acordado ningún contrato personal con el jugador. Fuentes de Valdebebas califican de infundadas las noticias sobre la llegada del ganador del Balón de Oro 2024 a Madrid.

Incompatibilidad táctica y visión del entrenador

La postura firme del club no solo busca frenar los rumores, sino que también está ligada al estilo de juego actual del equipo. Se informa que el nuevo esquema táctico bajo la dirección de José Mourinho difiere del fútbol de pases cortos y control de balón al que está acostumbrado Rodri. El técnico prefiere un estilo más vertical y rápido.

Aunque algunos miembros de la directiva del Real Madrid querían ver a Rodri en el equipo tras su brillante actuación en el Mundial, actualmente son minoría. El ambiente general en el club indica que el fichaje del jugador no encaja en el proyecto actual.

El futuro de Rodri y el Manchester City

No obstante, existen informaciones de que el propio Rodri desea regresar a La Liga y jugar en el Real Madrid. El jugador ha rechazado renovar con el Manchester City y le queda un año de contrato. Según Goal.com, el club inglés está dispuesto a considerar ofertas cercanas a los 60 millones de euros para no dejar salir a su estrella gratis el próximo año.

El Manchester City también vive una nueva era. Tras la salida de Pep Guardiola, Enzo Maresca se ha hecho cargo del equipo. Además, debido a una cirugía de rodilla, se espera que Rodri se pierda el inicio de la temporada 2026-27. Cualquier comprador potencial deberá tener en cuenta su proceso de recuperación.

En conclusión, la relación entre el Real Madrid y el Manchester City se ha tensado ligeramente debido a estos rumores. Los madrileños han optado por la comunicación directa para proteger su reputación y poner fin a las especulaciones infundadas.