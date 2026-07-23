El Manchester United enfrenta problemas en el traspaso de Eduardo Camavinga: el factor Mourinho

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El Manchester United enfrenta problemas en el traspaso de Eduardo Camavinga: el factor Mourinho

El club inglés Manchester United se ha topado con un obstáculo serio en sus negociaciones por el traspaso del centrocampista del Real Madrid, Eduardo Camavinga. Aunque los «Red Devils» muestran un gran interés en fichar al talento francés, el propio jugador considera que permanecer en la capital española es su prioridad. Así lo informa Goal.com. informa Goal.com.

La directiva del club y el entrenador Michael Carrick habían contactado a los representantes de Eduardo Camavinga con el objetivo de reforzar la plantilla antes del regreso a la Champions League. Tras los fichajes de jugadores como Andrey Santos y Youri Tielemans, la directiva de INEOS pretende incorporar a un jugador de élite para el centro del campo, considerado el «motor» del equipo. Sin embargo, como señaló el reconocido insider Fabrizio Romano en su canal de YouTube, el jugador no tiene intención de mudarse a la Premier League por ahora.

José Mourinho y la decisión del jugador

La llegada de José Mourinho a la dirección del Real Madrid se señala como una de las razones principales por las que los planes del Manchester United se están desmoronando. El técnico portugués es conocido por valorar a centrocampistas de alta intensidad y fortaleza física como Camavinga. Eduardo Camavinga aspira precisamente a demostrar su verdadero potencial y consolidar su puesto en el once titular bajo el mando de Mourinho.

Fabrizio Romano destaca que Camavinga desea firmemente quedarse en Madrid. Aunque la temporada pasada fue algo complicada para el jugador —debido a lesiones y falta de regularidad, quedó fuera de la convocatoria de la selección francesa para la Copa del Mundo—, estos factores solo han fortalecido su voluntad. Incluso durante el descanso, el jugador aprovechó para ampliar su visión del mundo estudiando en la Harvard Business School.

El Manchester United sigue observando la situación de cerca. La directiva del club planea estar preparada para cualquier cambio antes de que cierre el mercado de fichajes. Para Carrick, la compra de un mediocentro defensivo se considera vital para aumentar las posibilidades del equipo de luchar por el título de la Premier League.

Según los expertos, si en el futuro Eduardo Camavinga decidiera dejar Madrid, la Premier League inglesa seguiría siendo su destino más probable. Sin embargo, actualmente, el factor Mourinho y las ambiciones personales del jugador están dejando los intentos del Manchester United por este traspaso sin resultados. La realización de este fichaje sería interesante para los aficionados al fútbol, ya que jugadores universales como Camavinga pueden llevar el juego de cualquier equipo a un nuevo nivel.

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