Otabek Umarov y Shahnoza Mirziyoyeva apoyan a la selección nacional

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Otabek Umarov y Shahnoza Mirziyoyeva apoyan a la selección nacional

El próximo partido de la selección nacional de Uzbekistán captó la atención no solo de los aficionados al fútbol, sino también de numerosas figuras públicas.

Imágenes del asistente del presidente Otabek Umarov y Shahnoza Mirziyoyeva apoyando a la selección nacional junto a sus hijas se han viralizado en las redes sociales.

La presencia de la familia en el estadio fue recibida calurosamente por los aficionados. Muchos lo valoraron como otra expresión de respeto y confianza en el equipo principal del país.

UzbekistánOtabek UmarovShahnoza Mirziyoyeva
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Kamola Shuhratova
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