El Arsenal anuncia un nuevo fichaje: una compra de 40 millones de euros para reemplazar a Leandro Trossard

El Arsenal de Londres ha mostrado actividad en el mercado de fichajes encontrando un candidato adecuado para reemplazar a Leandro Trossard, quien dejó el equipo. El campeón de Inglaterra ha anunciado la firma oficial del talentoso delantero griego Christos Tzolis. Este traspaso se considera un paso importante para rejuvenecer la línea de ataque del club londinense y fortalecer la competencia. Así lo informa Goal.com .

Según Goal.com, el Arsenal pagará un total de 40 millones de euros al club belga Club Brugge por el jugador nacido en 2002. Tras la marcha de Leandro Trossard al club turco Beşiktaş por 18 millones de euros hace unos días, el equipo de Mikel Arteta decidió cubrir rápidamente su vacante. Tzolis superó con éxito el reconocimiento médico y firmó un contrato de larga duración hasta junio de 2031.

El mejor asistente de Europa

Christos Tzolis destacó en la temporada 2025/2026, atrayendo la atención de los expertos. Según las estadísticas, ningún jugador en las diez mejores ligas de Europa ha dado tantas asistencias como Tzolis. Registró 23 asistencias durante la temporada, liderando el continente en este aspecto. También logró el mejor registro en la liga belga con 97 centros precisos.

El fútbol inglés no es ajeno a este extremo, miembro de la selección nacional de Grecia. Se unió al Norwich City en 2021 procedente del PAOK por 11 millones de euros. En aquel entonces, disputó 30 partidos con los «Canaries» y marcó 3 goles. Posteriormente, mejoró sus habilidades durante sus cesiones en el Twente y el Fortuna Düsseldorf.

Su verdadero ascenso comenzó tras su llegada al Club Brugge. Desde el verano de 2024, Tzolis ha disputado 108 partidos con la camiseta del club belga, anotando 43 goles y dando 45 asistencias. Tal eficacia no dejó indiferentes a los ojeadores del Arsenal, quienes siguieron al jugador durante varias semanas.

Para los aficionados del Arsenal, este fichaje demuestra las ambiciones futuras del equipo. Christos Tzolis encaja perfectamente en los esquemas tácticos de Mikel Arteta, ya que puede jugar no solo en la banda izquierda, sino también en otras posiciones de ataque. El debut de esta joven estrella en la nueva temporada de la Premier League será sin duda el centro de atención.