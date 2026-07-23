A sus 40 años, se gana la confianza del Milan: Modrić firma un nuevo acuerdo

Luka Modrić no tiene intención de dejar el fútbol de alto nivel a sus 40 años. El centrocampista croata está cerca de firmar un nuevo contrato con el Milan, y el club ha decidido mantenerlo en la plantilla una temporada más.

Según el insider Nicolò Schira, las partes han acordado los términos principales. Este nuevo acuerdo podría ser uno de los últimos grandes contratos en la carrera de Modrić.

El contrato será válido hasta 2027

Anteriormente se informó que el Milan y Luka Modrić habían llegado a un acuerdo total por un contrato hasta el verano de 2027.

Como escribe Schira, la firma del nuevo acuerdo es inminente. Sin embargo, el club aún no ha anunciado oficialmente el resultado de las negociaciones.

Detalles del contrato Información Jugador Luka Modrić Edad 40 Duración del nuevo contrato Hasta el verano de 2027 Salario anual 4,5 millones de euros

Si se oficializa el acuerdo, el futbolista croata jugará al menos una temporada más en la liga italiana.

¿Cuál será el salario de Modrić?

Según la fuente, Modrić recibirá un salario de 4,5 millones de euros al año bajo el nuevo contrato.

Esta cifra demuestra que el Milan sigue valorando la experiencia del jugador, su impacto en el campo y sus cualidades de liderazgo dentro del equipo.

Aunque el centrocampista de 40 años no sea titular en cada encuentro, su manejo del balón, su visión de juego y su experiencia en grandes partidos son fundamentales para el equipo.

37 partidos jugados en la primera temporada

Luka Modrić se unió al Milan en el verano de 2025. A pesar de su edad, se convirtió en uno de los jugadores más activos del equipo desde su primera temporada.

En todas las competiciones:

Disputó 37 partidos;

Marcó 2 goles;

Dio 3 asistencias.

Estas cifras demuestran que Modrić se adaptó rápidamente al ritmo del fútbol italiano y ayudó al equipo constantemente durante la temporada.

¿Por qué el Milan lo mantiene?

La importancia de Modrić para el club no se limita a goles y asistencias. Posee una gran experiencia en el control del ritmo de juego, la guía de jugadores jóvenes y la toma de decisiones bajo presión.

Para los jóvenes centrocampistas del Milan, entrenar junto a un jugador así puede ser una verdadera escuela.

Por eso, este nuevo contrato significa que el club considera no solo los resultados en el campo, sino también el equilibrio y el liderazgo dentro del equipo.

¿40 años: el final o una nueva etapa?

Muchos futbolistas se retiran antes de llegar a esta edad. Modrić, sin embargo, sigue jugando y compitiendo al más alto nivel en uno de los clubes más grandes de Europa.

Ahora la pregunta principal es: ¿podrá jugar con la misma regularidad la próxima temporada? Se esperan más detalles del contrato tras el anuncio oficial.

¿Crees que el Milan toma la decisión correcta al renovar a Modrić a sus 40 años? Deja tu opinión en los comentarios.