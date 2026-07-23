El Arsenal ha encontrado su nueva arma: Christos Tzolis se muda a Londres

El campeón de Inglaterra, el Arsenal, ha reforzado seriamente su línea de ataque antes de la nueva temporada. El club londinense ha anunciado oficialmente la firma de un contrato de larga duración con Christos Tzolis, quien registró 88 acciones decisivas en 108 partidos con el Club Brujas.

El fichaje del futbolista de 24 años podría ser uno de los pasos clave en el plan de los «Gunners» para defender su título de liga. La gran pregunta ahora es: ¿podrá Tzolis repetir su alta eficacia de Bélgica en la Premier League?

El Arsenal confirma oficialmente el fichaje

El club informó a través de su sitio web oficial sobre el traslado de Christos Tzolis desde el Brujas a Londres.

«Estamos encantados de anunciar que hemos firmado un contrato de larga duración con Christos Tzolis», reza el comunicado del Arsenal.

No se han revelado la duración exacta ni los términos financieros del traspaso. Sin embargo, la descripción de «contrato de larga duración» indica que el club ve al jugador como una parte fundamental de sus planes futuros.

43 goles y 45 asistencias en 108 partidos

En el Brujas, Tzolis demostró ser capaz no solo de marcar, sino también de generar situaciones de peligro para sus compañeros.

Estadísticas en el club belga:

Indicador Resultado Partidos 108 Goles 43 Asistencias 45 Total de acciones decisivas 88

Su capacidad para jugar en ambas bandas y en posiciones cercanas al centro del ataque amplía las opciones tácticas del cuerpo técnico del Arsenal.

¿Qué aportará al equipo campeón?

El Arsenal se coronó campeón de la Premier League en la temporada 2025/26 sumando 85 puntos en 38 jornadas.

En la nueva temporada, el club tiene el reto de defender el título y competir al máximo nivel en varios torneos. Por ello, aumentar la competencia y la profundidad de la plantilla es vital.

Las principales virtudes de Tzolis son:

gran velocidad y actividad en situaciones de uno contra uno;

capacidad goleadora y visión para el último pase;

versatilidad para jugar en bandas y por el centro;

gran volumen de experiencia competitiva.

No obstante, el ritmo y la exigencia física de la Premier League serán una prueba mucho más dura que la liga belga.

Primera oportunidad el 21 de agosto

El Arsenal se enfrentará al Coventry City el 21 de agosto en la primera jornada de la nueva temporada.

El debut de Tzolis dependerá de su estado físico y su adaptación al equipo. Los aficionados esperan con ansias ver qué rol desempeñará en el ataque del campeón.

Este fichaje del Arsenal no solo busca reforzar el banquillo, sino también aumentar la competencia en el once titular.

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