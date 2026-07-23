¿Participarán Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en la Copa Mundial de 2030?

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¿Participarán Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en la Copa Mundial de 2030?

Las dos grandes leyendas del mundo del fútbol, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, podrían haber disputado ya la última Copa Mundial de sus carreras. Aunque los aficionados sueñan con volver a verlos en el gran escenario, los expertos y exjugadores opinan que el tiempo sigue su curso. En particular, el exdefensa de la selección francesa, Mikaël Silvestre, expresó sus dudas al respecto. Así lo informa Goal.com informa .

En una entrevista con Goal.com, Silvestre evaluó como bajas las posibilidades de que ambas estrellas participen en el torneo de 2030. En su opinión, aunque la destreza técnica se mantenga, las exigencias físicas del fútbol moderno son demasiado pesadas para jugadores mayores de 40 años. Para la Copa Mundial de 2030, Cristiano Ronaldo tendrá 45 años y Lionel Messi 43.

Condición física y legado deportivo

Mikaël Silvestre justifica su opinión así: «Creo que deben pensar en su legado. Desde un punto de vista deportivo, intentar jugar a esa edad no tiene sentido. Las exigencias de preparación física en el fútbol son muy altas, volviéndose más importantes que la habilidad técnica. No espero verlos en la Copa Mundial dentro de cuatro años».

Actualmente, Cristiano Ronaldo tiene contrato con el club saudí Al-Nassr y no ha hablado abiertamente sobre el fin de su carrera. El nuevo cuerpo técnico de la selección portuguesa también destaca que las puertas siguen abiertas para el legendario número 7, y que podría permanecer en el equipo hasta la Eurocopa 2028. El hecho de que la Copa Mundial de 2030 se celebre también en Portugal podría aumentar la motivación de Ronaldo, pero el factor edad sigue siendo el principal obstáculo.

¿Qué planes tienen Messi y el Inter Miami?

Lionel Messi, por su parte, tiene un acuerdo con el club estadounidense Inter Miami hasta 2028. El delantero, que ha disputado 207 partidos con la selección argentina, sigue siendo el líder indiscutible de su país. Aunque alcanzó su objetivo principal tras la victoria en Qatar, los aficionados esperan que participe al menos en el torneo de 2026.

Para los aficionados al fútbol, cada paso de estas dos estrellas despierta un gran interés. Aunque se observa a jugadores experimentados jugando durante mucho tiempo en ligas nacionales, participar en torneos de alta intensidad como la Copa Mundial después de los 40 años se considera una tarea casi imposible. Si Messi o Ronaldo saltaran al campo en 2030, se convertiría en un récord absoluto en la historia del fútbol.

En conclusión, se puede decir que ambos jugadores han conquistado todas las cumbres posibles en sus carreras. Según Silvestre, es muy probable que su «último baile» ya haya terminado y que los aficionados deban prepararse ahora para la era de los representantes de la nueva generación, especialmente estrellas como Erling Haaland y Kylian Mbappé.

FútbolLionel MessiCristiano RonaldoCopa MundialInter Miami
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