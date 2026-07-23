«Un giro radical tras Pep»: Revelado el plan secreto de Maresca

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«Un giro radical tras Pep»: Revelado el plan secreto de Maresca

«Manchester City» ha cerrado una era increíble, pero el desafío más emocionante apenas comienza. Con la llegada del nuevo entrenador Enzo Maresca, ha surgido una atmósfera inesperada en el vestuario: algunas estrellas corren el riesgo de perder su puesto, mientras que para otros se abren nuevas oportunidades. Joleon Lescott, exdefensa de la selección inglesa y de los «Citizens», ha hecho declaraciones sorprendentes sobre lo que ocurre realmente en el club y sobre la apuesta arriesgada de Maresca.

Zamin.uz presenta los detalles de la reestructuración y los cambios revolucionarios esperados en el gigante de la Premier League.

«No será agradable para todos»: ¿Cómo revolucionará Maresca la plantilla?

Cambiar radicalmente un sistema construido por Pep Guardiola, que se convirtió en la máquina más poderosa del mundo en los últimos 10-15 años, es un riesgo enorme. Sin embargo, según reveló Joleon Lescott a Tribal Football, Maresca no evitará hacer cambios.

Joleon Lescott:

«Creo que Maresca tendrá que hacer algunos ajustes en la plantilla y no se echará atrás. Estos cambios podrían implicar el reemplazo de algunos jugadores o la modificación de sus funciones en el campo... Sea cual sea su decisión, no será del agrado de todos».

Según Lescott, Maresca se enfrenta a dos caminos serios:

  • Camino 1: Mantener el sistema que funcionó a la perfección durante años y enriquecer solo ciertos detalles tácticos.

  • Camino 2: Sentar en el banquillo a algunas estrellas consideradas intocables e integrar a jugadores en nuevos roles.

«No es Pep, pero...»: El ambiente real en el vestuario

El cambio de entrenador suele generar incertidumbre y pesimismo. Pero el ambiente interno en «Manchester City» es totalmente diferente. A pesar de la salida de Guardiola, los jugadores no ven la situación con miedo, sino con gran entusiasmo.

Factor

Era de Pep Guardiola

Nuevo desafío de Enzo Maresca

Enfoque táctico

Juego de posición establecido y rígido

Nuevos roles y adaptabilidad

Estado de ánimo

Estabilidad, pero jerarquía estricta

Emoción por nuevas oportunidades y competencia interna

Mentalidad del club

«Solo ganamos»

«Demostrar nuestro título de nuevo»

Joleon Lescott:

«Estoy muy emocionado. Más jugadores de los que imaginas están felices, porque se pueden abrir nuevas posiciones y oportunidades para ellos. En el club no ven la situación pensando "No es Pep". Lo ven como: "Es una oportunidad para ganar la liga de nuevo y demostrar lo fuertes que somos como equipo"».

¿Crees que Maresca podrá repetir el éxito de Pep?

«Manchester City» comienza una nueva era y cada decisión de Maresca será seguida de cerca por el mundo del fútbol.

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¿Crees que Maresca debería arriesgarse a reemplazar a las estrellas del equipo o es mejor seguir con la táctica establecida por Pep? ¡Deja tu opinión en los comentarios!

Manchester CityEnzo MarescaJoleon LescottPep Guardiola
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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