Rodri en el punto de mira del Real Madrid: el técnico del Manchester City aclara la situación

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Rodri en el punto de mira del Real Madrid: el técnico del Manchester City aclara la situación

El nuevo entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, se ha pronunciado sobre los rumores de traspaso en torno al centrocampista español Rodri. En un momento en el que se multiplican las informaciones sobre un fuerte interés del Real Madrid por el jugador, el técnico ha compartido su opinión sobre esta pieza clave del equipo. Así lo informa Goal.com, informa .

Como capitán de la selección española y campeón del Mundial, Rodri se enfrenta actualmente a problemas físicos. Se espera que el futbolista de 30 años se someta a una operación quirúrgica en la espalda en los próximos días. Esto genera aún más dudas sobre su futuro, ya que a su contrato actual con el Manchester City le queda exactamente un año.

Rumores de fichajes y reacción del entrenador

Según el Manchester Evening News, Enzo Maresca ha recalcado que no le preocupan los rumores que rodean a la estrella del equipo. «Es completamente normal que haya habladurías en torno a los grandes jugadores. No me preocupa. Ha ganado el Mundial y ha sido uno de los mejores jugadores del torneo. Cualquier entrenador del mundo desearía tener a un jugador como Rodri en su equipo», afirmó el técnico italiano.

Aunque Rodri es el ganador del Balón de Oro 2024, su carrera sigue atravesando un periodo difícil con las lesiones. Debido a una grave lesión de rodilla (ligamento cruzado) sufrida en septiembre de 2024, se perdió prácticamente toda la temporada. Ahora, una pequeña intervención en la espalda podría retrasar ligeramente su puesta a punto para la nueva campaña.

Futuro y posible precio de traspaso

Según la información publicada por el diario AS, Rodri no vería con malos ojos continuar su carrera en LaLiga, especialmente en el Real Madrid. Sin embargo, el jugador mantiene una actitud profesional y actualmente centra todos sus esfuerzos en su proceso de recuperación. Por su parte, la directiva del Manchester City estaría dispuesta a dejarle marchar por unos 60 millones de euros si el jugador se niega a renovar su contrato.

The Athletic señala que no se han establecido plazos concretos para el regreso de Rodri a los terrenos de juego tras su operación. Esto aumenta la probabilidad de que se pierda las primeras jornadas de la Premier League. Enzo Maresca y su cuerpo técnico tendrán ahora que devanarse los sesos para definir los esquemas tácticos de inicio de temporada sin Rodri.

Este culebrón de fichajes también resulta muy interesante para los aficionados al fútbol, ya que Rodri está considerado uno de los mejores pivotes defensivos del fútbol moderno. Su traspaso a un gigante como el Real Madrid podría alterar notablemente el equilibrio de fuerzas en el fútbol europeo.

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