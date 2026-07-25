Rusia privatiza la fábrica de Roshen en Lipetsk

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Rusia privatiza la fábrica de Roshen en Lipetsk

El gobierno ruso ha decidido privatizar la fábrica de confitería de Lipetsk, perteneciente a la corporación Roshen, fundada por el expresidente ucraniano Petró Poroshenko. Los activos de la empresa fueron transferidos a la propiedad estatal rusa tras un proceso judicial.

El Consejo de Ministros incluyó el 99,9% de las acciones de la fábrica y de la empresa asociada en el plan de privatización para 2026-2028. El valor de la futura transacción y los posibles compradores aún no han sido revelados.

Activos transferidos al Estado tras una decisión judicial

Según la información proporcionada, el proceso judicial comenzó en febrero de 2024 por iniciativa de la Fiscalía General de Rusia.

Como resultado, las acciones y participaciones pertenecientes a las estructuras de Roshen en Lipetsk fueron transferidas a la propiedad de la Federación de Rusia. Posteriormente, el director del Servicio Federal de Alguaciles, Dmitri Aristov, anunció que las acciones de la fábrica pasaron oficialmente a manos del Estado.

El 99,9% de las acciones incluidas en el plan

El Consejo de Ministros ruso añadió los siguientes activos al plan de privatización:

  • Fábrica de confitería de Lipetsk;

  • LLC «Roshen»;

  • el 99,9% de las acciones de estas estructuras.

La privatización está prevista entre 2026 y 2028. Sin embargo, no se han proporcionado detalles sobre la fecha de venta, el precio inicial ni la modalidad del proceso.

La fábrica detuvo su producción en 2017

Roshen es uno de los mayores fabricantes de productos de confitería del mundo.

En 2017, la empresa anunció el cierre de la fábrica de Lipetsk, citando razones políticas y económicas. Desde entonces, la producción ha estado detenida.

En aquel momento, la corporación valoraba sus activos restantes en Rusia en aproximadamente 200 millones de dólares.

Información principal

Indicador

Año de cierre de la fábrica

2017

Proceso de transferencia de activos al Estado

2024

Participación a privatizar

99,9%

Plazo del plan

2026–2028

Valor previo de los activos

Alrededor de 200 millones de dólares

¿Cuál será el futuro de la empresa?

Dado que la fábrica lleva mucho tiempo sin producir, se desconoce si un nuevo inversor reactivará la planta o utilizará sus activos para otros fines.

Tampoco se han revelado el monto de los ingresos por la privatización ni qué empresas participarán en la venta.

Petró Poroshenko ha sido incluido por el Rosfinmonitoring ruso en la lista de personas vinculadas a actividades extremistas o terrorismo. Esta es una clasificación legal de las autoridades rusas competentes.

¿Cree que la fábrica de Lipetsk, que ha estado inactiva durante muchos años, reanudará sus operaciones bajo un nuevo inversor? Deje su opinión en los comentarios.

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Shuhrat Razzakov
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