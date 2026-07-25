El Real Madrid trabaja en los fichajes de Rodri y Diomande, y el Arsenal da la sorpresa

El mercado de fichajes de verano está en pleno apogeo en el fútbol europeo. El club español Real Madrid ha iniciado negociaciones para dos grandes fichajes al mismo tiempo con el objetivo de reforzar su plantilla. Los madrileños pretenden completar no solo su línea defensiva, así como el centro del campo, con los mejores jugadores del mundo. Así lo informa Goal.com en su informe.

Según la información difundida por The Athletic, el Real Madrid ha establecido contactos preliminares para fichar al centrocampista del Manchester City y capitán de la selección española, Rodri. Actualmente, Rodri es considerado uno de los futbolistas más fuertes del mundo en su posición, y su mudanza a Madrid podría convertirse en uno de los acontecimientos más sonados del mercado de fichajes.

Sin embargo, el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ofreció información algo preocupante sobre el estado del jugador en una rueda de prensa. Según él, Rodri se ha sometido a una cirugía de espalda y la fecha de su regreso al campo sigue siendo desconocida por ahora. A pesar de esto, la directiva del Real Madrid no ha renunciado a su intención de sumar a la estrella española a sus filas.

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Otro de los objetivos de los madrileños, según informa el diario Bild, es la estrella de la selección de Costa de Marfil y del club RB Leipzig, Yan Diomande. El Real Madrid ya ha comenzado las negociaciones con los representantes del jugador y el club alemán. Cabe destacar que la lucha por este talentoso extremo está siendo muy seria.

Aunque el Liverpool ofreció más de 100 millones de euros por Diomande, recibió una negativa. Además, el Paris Saint-Germain y el Arsenal también se han sumado a la pelea por el jugador. Las brillantes actuaciones de Diomande en la Copa del Mundo aumentaron drásticamente su precio y el interés hacia él.

Al mismo tiempo, el club Arsenal ha puesto su mirada en el jugador del Manchester City Julián Álvarez con el fin de reforzar su línea de ataque. Los londinenses intentan abaratar el coste del acuerdo ofreciendo un intercambio con uno de sus propios jugadores para concretar el traspaso.

También se observan acontecimientos interesantes en la Serie A italiana. Romelu Lukaku ha manifestado que no está dispuesto a aceptar un rol secundario en el Nápoles. En una entrevista concedida a Sky, el agente del jugador, Federico Pastorello, destacó que su cliente es uno de los mejores delanteros del mundo y que no quiere quedarse a la sombra de jugadores jóvenes como Rasmus Højlund.