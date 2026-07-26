Nurullo Aliyev vence a un rival experimentado: invicto en 12 combates

El tayiko Nurullo Aliyev completó una de sus pruebas más serias en Abu Dabi con una victoria convincente. El luchador de 25 años, que sigue sin conocer la derrota, superó al experimentado Mike Davis durante tres asaltos, pero el impacto más importante de este resultado se verá ahora en la decisión que tome la UFC.

Los tres jueces evaluaron el combate 30:27 a favor de Aliyev. De esta forma, el «Águila tayika» se mantiene invicto en el 12º combate de su carrera profesional.

Tres asaltos — una evaluación idéntica de los tres jueces

El combate de peso ligero, parte de la cartelera preliminar del UFC Fight Night organizado en el Etihad Arena de Abu Dabi, duró tres asaltos completos.

Mike Davis llegó al combate con gran experiencia en la UFC y un récord de 12–3 Sin embargo, a pesar de los golpes peligrosos y la presión física de su oponente, Aliyev llevó el combate según su propio plan. La UFC define su estilo principal como lucha.

Decisión de los jueces: 30:27, 30:27 y 30:27 — todas a favor de Nurullo Aliyev.

La falta de diferencia entre las puntuaciones significa que el luchador tayiko fue considerado superior en los tres asaltos.

La serie ideal de Aliyev continúa

Nurullo Aliyev entró al octágono con 11 victorias en 11 combates. Tras el resultado contra Davis, su récord profesional pasó a ser de 12–0 .

Indicador Nurullo Aliyev Mike Davis Récord antes del combate 11–0 12–3 Resultado Victoria por decisión unánime Derrota Puntuación de los jueces 30:27, 30:27, 30:27 — Nuevo récord 12–0 12–4 Categoría de peso Peso ligero Peso ligero

Aliyev comenzó su carrera profesional en 2018. Llegó a la UFC a través de la Dana White's Contender Series y terminó sus tres primeros combates en la promoción sin derrotas.

¿Por qué Davis era una de sus pruebas más serias?

Mike Davis no es un atleta unidimensional que solo depende de sus golpes. Según datos de la UFC, el luchador estadounidense, además de intercambiar golpes activos en el octágono, realizaba una media de 2,48 derribos cada 15 minutos. Llegó a Abu Dabi tras haber ganado cinco de sus siete combates en la UFC.

Para Aliyev, este combate debía responder a varias preguntas:

si puede mantener su plan contra un oponente fuerte y experimentado;

si puede controlar el ritmo durante tres asaltos;

si puede encontrar una solución contra la combinación de lucha y golpes;

¿está listo para un nivel superior en el peso ligero de la UFC?

La victoria por decisión unánime respondió positivamente a estas preguntas. No fue un espectáculo de nocaut, pero fue un trabajo profesional y casi sin errores; a veces, un 30:27 dice más que el bombo publicitario.

¿Se abrirá ahora la puerta del ranking?

Aliyev aún no está clasificado en el peso ligero de la UFC. Sin embargo, dominar a un oponente tan experimentado como Davis durante los tres asaltos podría darle la oportunidad de enfrentarse a un atleta aún más renombrado la próxima vez.

Su próximo paso probablemente sea uno de los siguientes:

encuentro con un oponente en el límite del ranking; combate contra otro atleta invicto o en ascenso; gran prueba contra un miembro experimentado del top 15.

Por supuesto, un lugar en el ranking no se da automáticamente. Sin embargo, un récord de 12–0 en la UFC y una victoria 30:27 contra un oponente experimentado no son una tarjeta de presentación que la dirección ignorará.

Un nuevo aspirante se ha revelado en Abu Dabi

Nurullo Aliyev no pudo vencer a Mike Davis antes del límite, pero convenció a los tres jueces. Ya no es solo un talento invicto, sino un luchador serio de la UFC capaz de ejecutar su plan contra un oponente experimentado.

Las pruebas más grandes están aún por llegar. Pero Aliyev envió un mensaje importante en Abu Dabi: su 12–0 no es solo un número.

¿Crees que Nurullo Aliyev debería enfrentarse a un oponente clasificado en la UFC en su próximo combate? Danos tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los fans de MMA en Telegram.