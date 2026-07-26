Bogdan Guskov resistió hasta el último asalto: Ankalaev lo detuvo

Bogdan Guskov tuvo una de las mayores oportunidades de su carrera en Abu Dabi. El luchador que representa a Uzbekistán peleó hasta el final en un combate estelar de cinco asaltos contra el ex campeón de la UFC Magomed Ankalaev, pero no pudo soportar la presión de su rival en los momentos decisivos.

El combate principal del UFC Fight Night 282 terminó antes de tiempo en el quinto asalto. Según la información preliminar, Ankalaev ganó por nocaut técnico y se acercó un paso más a una nueva oportunidad por el cinturón de campeón.

Guskov aceptó la gran pelea con poca antelación

En realidad, Magomed Ankalaev debía enfrentarse a Khalil Rountree en Abu Dabi. Tras la baja del estadounidense por lesión, Bogdan Guskov ocupó su lugar.

El uzbeko aceptó el evento principal de cinco asaltos con menos de dos semanas de antelación. Según los datos oficiales de la UFC, Ankalaev ocupaba el primer puesto en el ranking de peso semipesado, y Guskov el décimo.

A pesar del poco tiempo de preparación, Guskov no renunció a la oportunidad de enfrentarse al ex campeón.

Fue su primera pelea de cinco asaltos en la UFC y su primer combate estelar en la promoción. La UFC señaló que las 18 victorias de Guskov antes de este combate se habían logrado antes del límite.

El destino de la pelea se decidió en el último asalto

El enfrentamiento, programado a cinco asaltos, duró más de lo esperado. Aunque Guskov es conocido por su potente pegada, el experimentado Ankalaev no le permitió terminar el combate prematuramente.

La pelea llegó hasta los últimos cinco minutos. En el quinto asalto, Ankalaev materializó su superioridad y el árbitro detuvo el combate.

Detalles del combate Resultado Torneo UFC Fight Night 282 Lugar Etihad Arena, Abu Dabi Categoría de peso Peso semipesado Luchadores Magomed Ankalaev — Bogdan Guskov Resultado Victoria de Ankalaev Método de victoria Nocaut técnico Asalto 5º asalto

De esta manera, Guskov peleó hasta el quinto asalto por primera vez en su carrera. Sin embargo, no pudo dar la sorpresa ante el líder del ranking de la UFC.

A pesar de la derrota, Guskov superó una prueba importante

El resultado no fue favorable para el representante de Uzbekistán, pero este combate tiene una importancia especial en su trayectoria.

Guskov:

aceptó la pelea con poco aviso;

se enfrentó a un ex campeón y aspirante número uno;

participó por primera vez en un evento principal de cinco asaltos;

llevó la pelea hasta el asalto decisivo;

adquirió experiencia contra uno de los mejores atletas de la división.

Antes del combate, Guskov tenía un récord de 18–3–1. Ankalaev, por su parte, entró al octágono con un registro de 20–2–1 y una racha invicta de 14 peleas en la UFC.

En resumen, a Guskov no le tocó un rival fácil, sino uno de los «jefes» más duros de la división.

Ankalaev vuelve a la carrera por el título

Magomed Ankalaev ya había ganado el cinturón de campeón de peso semipesado de la UFC, antes de perderlo en la revancha contra Alex Pereira. El combate contra Guskov fue su primera pelea de regreso tras la derrota.

El uzbeko tras ser derrotado antes del límite, Ankalaev sigue siendo uno de los principales candidatos al título. Su próximo rival dependerá de la situación en la división y de las decisiones de la directiva de la UFC.

¿Cuál será el siguiente paso para Guskov?

Esta derrota no saca a Bogdan Guskov de la lucha en la división. Al contrario, haber llegado al quinto asalto contra un rival de alto nivel con poca preparación podría permitirle obtener otra pelea con ranking.

Ahora, su tarea principal es:

regresar al octágono con un campamento de entrenamiento completo;

mantener su posición en el ranking;

lograr una victoria contra un miembro del top 10;

acercarse de nuevo a la carrera por el título.

La noche en Abu Dabi no terminó como Guskov esperaba. Pero no evitó la gran pelea, luchó hasta el último asalto y se puso a prueba contra la élite del peso semipesado. La verdadera respuesta llegará en su próximo combate.

¿Quién crees que debería ser el próximo rival de Bogdan Guskov en la UFC? Escribe tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los fans de MMA en Telegram.