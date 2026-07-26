Mourinho toma una decisión drástica sobre el futuro de Vinícius

Mientras su futuro en el Real Madrid sigue siendo incierto, Vinícius Júnioratrae el interés de grandes clubes ingleses. Sin embargo, el nuevo entrenador madridista, José Mourinho, ha impuesto una exigencia firme a la directiva del club sobre la estrella brasileña.

Mourinho no quiere dejar salir a Vinícius

Según The Telegraph, José Mourinho se ha opuesto a la salida de Vinícius Júniordel Real Madrid durante el mercado de verano.

El técnico portugués ha comunicado a la directiva que desea mantener a los jugadores clave del equipo. Mourinho considera a Vinícius como una pieza fundamental de sus planes para la nueva temporada.

La postura del entrenador es clara: Vinícius no debe ser puesto en el mercado.

Por ahora, no hay información sobre el inicio de negociaciones oficiales entre el Real Madrid y los clubes interesados. No obstante, se dice que el interés del Arsenal por el delantero brasileño es serio.

El Arsenal planea un fichaje estelar

Según la prensa inglesa, el Arsenal considera a Vinícius como uno de los candidatos principales para reforzar su línea de ataque.

Los londinenses han solicitado información preliminar sobre el traspaso del jugador. Sin embargo, esta posible operación está en una fase inicial y no se han llevado a cabo negociaciones completas entre los clubes.

Al mismo tiempo, informes previos indicaban que el Liverpool también seguía la situación contractual de Vinícius. Pero, por el momento, se señala que el interés más serio proviene del Arsenal.

La cuestión del contrato presiona al Real Madrid

Vinícius Júniortiene contrato con los madridistas hasta el 30 de junio de 2027. La falta de un acuerdo definitivo en las negociaciones para un nuevo vínculo aumenta las dudas sobre su futuro.

Si las partes no extienden el contrato, el brasileño podría abandonar el club como agente libre en el verano de 2027. Por ello, la directiva del Real Madrid enfrenta una elección compleja:

firmar un nuevo contrato a largo plazo;

vender al jugador en el verano de 2026 por una suma importante;

o aceptar la exigencia de Mourinho y mantenerlo una temporada más.

Sin embargo, la postura del nuevo entrenador podría alterar los planes de transferencia del club.

¿Cuál es el valor de mercado de Vinícius?

Vinícius Júnior, de 26 años, llegó al Real Madrid procedente del Flamengo brasileño en el verano de 2018.

El portal Transfermarkt valoró al jugador en 140 millones de euros en la actualización del 5 de junio de 2026. Su contrato actual se extiende hasta el verano de 2027.

El delantero brasileño se ha convertido en uno de los jugadores líderes de los madridistas y ha ganado títulos importantes con el club. Por tanto, su posible traspaso podría ser una de las operaciones más costosas del mercado estival.

Mourinho regresó al Real Madrid con grandes planes

El Real Madrid anunció oficialmente el nombramiento de José Mourinho como entrenador el 11 de junio de 2026. Se firmó un contrato con el técnico portugués hasta el 30 de junio de 2029, y comenzó su labor el 13 de julio.

Se informa que Mourinho planea construir su nuevo proyecto en torno a estrellas clave como Vinícius, Kylian Mbappé y Jude Bellingham. Por ello, la prohibición de salida impuesta al brasileño no es solo una decisión de mercado, sino una estrategia del entrenador para la próxima temporada.

Ahora la pregunta principal es: ¿podrá el Real Madrid llegar a un acuerdo con Vinícius para un nuevo contrato o el futuro del jugador se convertirá en otro culebrón de mercado?