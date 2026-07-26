Estrella de Hollywood asombrada: El Wrexham se medirá ante el Liverpool en Nueva York

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Estrella de Hollywood asombrada: El Wrexham se medirá ante el Liverpool en Nueva York

El club galés Wrexham, propiedad de los actores de Hollywood Ryan Reynolds y Rob McElhenney, vive uno de los momentos más emocionantes de su historia. En el marco de su gira por Estados Unidos, el equipo se enfrentará al gigante del fútbol inglés Liverpool en el legendario Yankee Stadium de Nueva York. Este encuentro se ha convertido en una cúspide inesperada tanto para el club como para sus propietarios, según informa Goal.com informa .

En una entrevista concedida a SportsCenter, Ryan Reynolds describió este acontecimiento como «un momento para que alguien te pellizque y despertar» (punch me moment). Según él, ver a un equipo tan humilde como el Wrexham jugar contra un grande como el Liverpool en uno de los estadios más prestigiosos del mundo supera incluso los sueños más audaces.

El ascenso de estilo hollywoodiense y nuevos retos

En los últimos años, el Wrexham ha ascendido desde las categorías inferiores de Inglaterra hasta la Championship. Ryan Reynolds, artífice de este éxito, está muy satisfecho con la gira americana de su equipo. Está previsto que los galeses se enfrenten a tres equipos de la Premier League en las ciudades de Tampa, Nueva York y Filadelfia.

Según Goal.com, el Wrexham ya ha conseguido registrar una serie de resultados sorprendentes en esta gira. En concreto, los pupilos de Phil Parkinson vencieron al Leeds United por 3:2 en Florida y sorprendieron a la comunidad futbolística al imponerse 1:0 al Manchester United en Helsinki.

Rob McElhenney, copropietario del club, señaló que estos encuentros no son simples partidos de exhibición. Los jugadores se emplean a fondo en el campo y tienen sed de victoria. De acuerdo con sus palabras, están en comunicación constante con la plantilla y los jugadores están listos para obrar otro «milagro» frente al Liverpool.

Un rival histórico y una enorme responsabilidad

El Liverpool es considerado uno de los clubes más influyentes del panorama futbolístico mundial. Elogiando el estatus del rival, Ryan Reynolds declaró: «El Liverpool es uno de los nombres más grandes a escala global. En los 165 años de historia del Wrexham ha habido muchas victorias ante gigantes, pero esta vez tiene un significado especial».

Este partido no solo sirve como competición deportiva, sino también para impulsar el crecimiento global de la marca Wrexham. Se espera que el Yankee Stadium se llene de aficionados, lo que demuestra la creciente popularidad del equipo. Los seguidores del fútbol aguardan otro giro inesperado digno de un guion de Hollywood en este duelo.

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