Nuevo proyecto de OpenAI: ChatGPT se convertirá en un asistente como Jarvis en Iron Man

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Nuevo proyecto de OpenAI: ChatGPT se convertirá en un asistente como Jarvis en Iron Man

OpenAI, líder en el mundo de la inteligencia artificial, tiene la intención de cambiar por completo la forma en que la humanidad interactúa con las computadoras y la tecnología. En una entrevista reciente, el presidente de la compañía, Greg Brockman, habló sobre la futura estrategia de desarrollo de la plataforma ChatGPT, anunciando que están trabajando en la creación de un asistente inteligente similar a Jarvis del universo cinematográfico de Marvel. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según Brockman, el objetivo de OpenAI no es simplemente crear un chatbot que responda preguntas, sino dar forma a un sistema capaz de realizar de manera independiente tareas complejas en la computadora del usuario. Se espera que dicho asistente abra aplicaciones, trabaje con documentos y realice diversas operaciones sin intervención humana. Esto llevará las capacidades de la AI a una nueva etapa.

¿El teclado y el ratón son cosa del pasado?

La dirección de OpenAI cree que en el futuro los métodos tradicionales como escribir texto o dar comandos mediante el ratón perderán su relevancia. Según ixbt.com, la compañía planea combinar la función ChatGPT Live con las tecnologías Codex. El sistema Codex ya permite que la inteligencia artificial comprenda códigos de software y controle la interfaz de la computadora.

La nueva generación de asistentes analizará los comandos de voz del usuario y entrará en acción en tiempo real. Por ejemplo, bastará con que el usuario diga: «Prepara una presentación y envíasela a todos mis compañeros» — la propia inteligencia artificial se encargará de todo el proceso técnico. Esto aumentará drásticamente la productividad y permitirá que personas sin conocimientos técnicos utilicen programas complejos.

Integración de gafas inteligentes y gadgets

OpenAI no quiere limitarse únicamente al software. La compañía tiene como objetivo integrar su asistente de voz en dispositivos de varios fabricantes, en particular gafas inteligentes y otros gadgets portátiles. Esto permitirá a los usuarios interactuar con el entorno y obtener información sin sacar el smartphone del bolsillo.

La tecnología ChatGPT Live, que se encuentra actualmente en desarrollo activo, es la base de este gran proyecto. Este modelo es capaz de comunicarse con un humano como un interlocutor real, sin pausas ni retrasos. El sistema puede responder mientras escucha al interlocutor, interrumpir o comprender emociones.

La llegada de estas tecnologías también es de gran importancia para los usuarios de Uzbekistán. En un momento en que la demanda de dispositivos inteligentes crece en el mercado local, la profunda integración de sistemas como ChatGPT en los gadgets servirá para facilitar las tareas diarias. OpenAI planea hacer que estas funciones sean abiertas y cómodas para todos en el futuro.

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Abror Shuhratov
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