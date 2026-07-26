El Real Madrid ha definido su postura respecto a una de sus principales estrellas, Vinicius Junior. Ante las incertidumbres sobre el futuro del delantero brasileño, el presidente del club, Florentino Pérez, ha fijado un precio astronómico por el jugador. Este traspaso podría alterar el equilibrio no solo en el mercado español, sino en todo el mercado futbolístico europeo, según informa Goal.com informa .

Según la información difundida por el medio SPORT, la directiva del Real Madrid exige un total de 160 millones de euros por el extremo de 26 años. Este paquete incluye pagos garantizados y varios bonus. El objetivo de fijar un precio tan alto es no dejar marchar fácilmente a un jugador con estatus de «Galáctico» y poner un freno serio a los compradores potenciales.

El Arsenal de Londres sigue de cerca esta situación. El equipo de Mikel Arteta, que triunfa en la Premier League, tiene como objetivo reforzar su plantilla con una estrella de talla mundial. En sus entrevistas, Arteta recalca constantemente que, tras el fracaso en la Liga de Campeones, el club debe mostrar ambiciones aún mayores.

Las razones principales detrás del traspaso

La razón principal por la que las negociaciones entre Vinicius Junior y el Real Madrid se encuentran en un callejón sin salida es el tema salarial. Según los informes, el futbolista brasileño exige que su sueldo sea igualado al nivel de Kylian Mbappé. Esto ha generado desacuerdos con la directiva, ya que podría afectar negativamente al equilibrio salarial interno del club.

Por ahora no ha habido contactos oficiales entre los clubes, pero el Arsenal espera la decisión final del jugador de no renovar su contrato. Si Vinicius Junior no desea seguir en Madrid, los «Gunners» están dispuestos a desembolsar la cifra más alta de su historia. El contrato actual del jugador es válido hasta junio de 2027.

Según GOAL.com, las partes han acordado mantener negociaciones decisivas tras la Copa del Mundo de 2026. Sin embargo, si no se llega a un acuerdo, el Real Madrid se verá obligado a considerar la opción de vender al jugador antes de que su valor de mercado disminuya. Esto podría ser ideal para el Arsenal.

Para los aficionados al fútbol de Uzbekistán, la realización de este fichaje aumentará aún más el prestigio de la Premier League inglesa. La incorporación de un extremo tan veloz como Vinicius Junior a un equipo adepto al fútbol ofensivo como el Arsenal convertirá sin duda al club londinense en un favorito absoluto tanto en Inglaterra como en los campos europeos.