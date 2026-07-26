El vuelo más largo del mundo: el Airbus A350-1000ULR llega por primera vez a Australia

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El vuelo más largo del mundo: el Airbus A350-1000ULR llega por primera vez a Australia

Una nueva era comienza en el mundo de la aviación: el avión A350-1000ULR (Ultra Long Range), diseñado especialmente por Airbus, ha aterrizado en Australia tras completar con éxito su primer vuelo de prueba. Este vuelo sin escalas desde Toulouse (Francia) hasta Melbourne duró 19 horas y 13 minutos. Este acontecimiento representa un hito importante en el ambicioso proyecto de la aerolínea Qantas denominado "Project Sunrise". Así lo informa Ixbt.com informa .

Este vuelo histórico acaparó la atención no solo de los especialistas, sino también de los entusiastas de la aviación de todo el mundo. Según los datos del servicio Flightradar24, cerca de 3 millones de personas siguieron el trayecto de la aeronave en línea. Actualmente, este avión se encuentra sometido a un programa de pruebas generales de 75 a 80 horas, y contaba únicamente con 9 miembros de la tripulación a bordo.

Novedades tecnológicas y pruebas "en vivo"

En el interior del avión se instalaron más de mil sensores especiales en lugar de pasajeros para medir en tiempo real la temperatura, la presión, el nivel de ruido y las vibraciones. Los ingenieros instalaron sistemas de emisión de calor en los asientos para acercar las pruebas al máximo a las condiciones reales. Este sistema permitió simular el calor generado cuando cientos de personas se encuentran en la cabina y comprobar la eficacia del aire acondicionado y del sistema de control climático.

La principal ventaja técnica del modelo A350-1000ULR es su depósito de combustible adicional de 20 000 litros. Gracias a esta reserva, la aeronave puede permanecer en el aire hasta 22 horas sin escalas. Estos indicadores permiten cubrir distancias que antes se consideraban imposibles para la aviación comercial regular.

Planes futuros y comodidades

A partir de 2027, la compañía aérea Qantas planea lanzar vuelos directos desde Sídney hacia Londres y Nueva York. Estas rutas se convertirán en los trayectos regulares más largos de la historia de la aviación. La aerolínea ha encargado un total de 12 aviones de este tipo. Cada aeronave tiene capacidad para 238 pasajeros e incluye las siguientes comodidades:

  • 6 suites de primera clase de lujo;
  • 52 asientos tipo cama en clase ejecutiva;
  • 40 asientos en clase económica premium;
  • 140 plazas en clase económica.
Asimismo, durante el prolongado vuelo se habilitará una zona especial en el avión para que los pasajeros puedan caminar y realizar ejercicios de estiramiento. Esto es de vital importancia para garantizar la salud y el confort de los pasajeros.

La siguiente fase de pruebas está programada para el 27 de julio, fecha en la que el avión volará de regreso desde Australia hacia Europa. Durante este vuelo de aproximadamente 23 horas, los especialistas pondrán a prueba una vez más la resistencia del sistema de trasvase de combustible y del control climático en distancias ultra largas.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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