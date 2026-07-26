Neymar firma un doblete, pero el Santos no pasa del empate (video)

Neymar volvió a demostrar su calidad en su primer partido con su club tras la Copa del Mundo de 2026. La estrella brasileña marcó dos goles, pero su brillante actuación no pudo evitar que el Santos cediera un empate inesperado ante el colista del campeonato.

Neymar abrió el marcador en la primera parte

El encuentro, correspondiente a la 20ª jornada del campeonato brasileño, se disputó el 25 julio en el estadio Vila Belmiro.

El Santos tomó la iniciativa desde los primeros minutos. En el minuto 35, Neymar combinó una pared con Álvaro Barreal dentro del área y abrió el marcador con un disparo preciso.

Este era el primer partido de Neymar con la camiseta del Santos tras el Mundial.

El Chapecoense dio la vuelta al marcador en 11 minutos

El panorama cambió radicalmente tras el descanso. En el minuto 50, Marcão culminó un rápido contragolpe visitante para poner el empate.

Once minutos después, João Ananias, al intentar despejar un centro de Bolasie, introdujo el balón en su propia portería. De este modo, el Chapecoense, último clasificado del torneo, se puso por delante en el marcador.

Neymar evitó la derrota en los minutos finales

El Santos volcó sus fuerzas al ataque en el tramo final. Tras una falta sobre Caballero en el área, el árbitro señaló penalti.

En el minuto 88, Neymar transformó la pena máxima con seguridad para poner el 2-2 en el marcador. Realizó nueve remates —cinco a puerta— durante el encuentro y obtuvo una valoración de 9,4 según Sofascore.

El doblete mejora aún más las estadísticas de Neymar

A sus 34 años, el delantero suma seis goles y dos asistencias en nueve partidos del campeonato brasileño esta temporada.

Sus dos tantos valieron al menos un punto para el Santos, pero la incapacidad del equipo para ganar a uno de los rivales más débiles desató la ira de los aficionados. El técnico Fábio Carille reconoció tras el encuentro que no se pueden perder puntos en partidos así.

El Santos sigue sin alejarse de la zona de peligro

Tras este empate, el Santos ocupa la 14ª posición con 22 puntos en 20 partidos. El Chapecoense continúa en la última plaza —20ª— con 10 puntos.

Para empeorar las cosas, Neymar vio su tercera tarjeta amarilla de la temporada durante el encuentro, por lo que se perderá el próximo compromiso liguero contra el Athletico Paranaense.

Resultado del partido

Campeonato Brasileño, 20ª jornada

Santos — Chapecoense — 2:2

Goles:

Neymar, 35 — 1:0;

Marcão, 50 — 1:1;

João Ananias, 61 — en propia puerta, 1:2;

Neymar, 88 — de penalti, 2:2.

El regreso de Neymar insufló vida al ataque del Santos, pero el talento de un solo jugador no pudo ocultar todos los problemas colectivos. Hay doblete, pero no victoria — el fútbol a veces resulta implacable.

¿Crees que Neymar logrará sacar al Santos de los puestos de abajo?