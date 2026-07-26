Lionel Messi aparece por primera vez tras la final del Mundial 2026: Asiste a un partido de categoría inferior

El legendario capitán de la selección argentina, Lionel Messi, ha hecho su primera aparición pública desde su dolorosa derrota en la final del Mundial 2026. El experimentado mediapunta se encuentra actualmente en su país natal, rodeado de su familia, y está llevando a cabo su proceso de recuperación tras el torneo. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, la estrella del Inter Miami asistió el sábado a un encuentro correspondiente a la Primera C de Argentina (cuarta división). Messi siguió directamente desde el estadio el partido entre el Leones FC, club gestionado por su familia, y el Central Córdoba. Esta es su primera aparición pública desde la conclusión de la Copa del Mundo.

Messi llegó al estadio Antonio Di Giacomo vistiendo una sudadera con capucha de color negro, intentando no atraer demasiada atención. Sin embargo, era imposible que el héroe nacional pasara desapercibido. Los aficionados locales y los representantes de los medios de comunicación lo descubrieron de inmediato sentado en un palco privado detrás de la portería, y las redes sociales se llenaron de sus fotos.

Aprecio de la afición y resultado inesperado

Los niños y aficionados al fútbol reunidos en el estadio corearon sin cesar el nombre de la leyenda de 39 años. Lionel Messi, en respuesta, sonrió y saludó con la mano para expresar su agradecimiento a los hinchas. No obstante, la visita del ganador de ocho Balones de Oro no pudo ayudar a los locales.

A pesar del apoyo de Messi, el Leones FC cayó derrotado en su estadio ante el Central Córdoba por 0-2. Aun así, para los asistentes al estadio, ver en persona a la leyenda viviente tuvo mucha más importancia que el propio resultado.

Regreso al Inter Miami y MLS All-Star Game

Aunque Messi se encuentra actualmente descansando en Argentina, no participará en el evento del MLS All-Star que se celebrará próximamente en Carolina del Norte. Tras su participación en la final del Mundial 2026, se le ha concedido un tiempo de descanso adicional. En su ausencia, pisarán el césped con las estrellas de la MLS futbolistas tan conocidos como el delantero del LAFC Son Heung-min y el jugador de los Vancouver Whitecaps Thomas Müller.

Según el acuerdo actual, Messi ha recibido unas vacaciones completas de 21 días de la actividad del club. Este tiempo es necesario para que se recupere mentalmente y ponga a punto su estado físico tras la derrota en la final de Nueva York. Se espera que los aficionados del Inter Miami vuelvan a ver a su capitán sobre el terreno de juego a principios de agosto.