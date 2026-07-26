El Milán fija su mirada en un talento del Barcelona para reforzar su defensa

El club italiano del Milán continúa dando forma a su proyecto bajo la dirección de su nuevo entrenador, Rúben Amorim. Los errores defensivos del equipo en los recientes partidos de preparación y sus problemas en la salida de balón desde atrás han puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la plantilla con defensas de calidad. Según informa Goal.com, los «rossoneri» están trabajando seriamente en el fichaje de Gerard Martín, jugador del FC Barcelona. Así lo informa informa .

Nacido en 2002, el defensa español es un producto de la cantera de La Masia. Con 1,86 metros de altura y zurdo, se espera que este jugador encaje a la perfección en los esquemas tácticos de Amorim. Los ojeadores del Milán llevan meses siguiendo las actuaciones del futbolista y valoran muy positivamente su destreza técnica.

Precio del traspaso y detalles de las negociaciones

Según la información de El Nacional, el Milán ha enviado una oferta oficial de 20 millones de euros a la directiva del Barcelona. Sin embargo, el club catalán considera esta cantidad insuficiente. La directiva azulgrana exige al menos 35 millones de euros por su perla. A pesar de ello, ambas partes podrían llegar a un acuerdo para rebajar ligeramente el precio final mediante variables y un porcentaje de una futura venta.

Gerard Martín tuvo la oportunidad de brillar la temporada pasada en La Liga disputando 30 partidos. Aunque el contrato actual del jugador se extiende hasta 2028, el Barcelona ha manifestado su disposición a venderlo debido a problemas financieros y a la necesidad de equilibrar su presupuesto.

El principal rival del Milán en esta carrera por el fichaje es el Chelsea londinense. El conjunto inglés también sigue de cerca la situación del joven central. No obstante, la directiva milanista pretende tomar ventaja ofreciendo al jugador la titularidad indiscutible y una presencia constante en la Liga de Campeones.

Rúben Amorim quiere contar en su línea defensiva con futbolistas que posean una gran capacidad para jugar con el balón. El hecho de que Gerard Martín reúna exactamente estas cualidades y su precisión en la creación de jugadas ofensivas tienen un valor estratégico para el Milán. Si se concreta el traspaso, se espera que se convierta en una pieza fundamental en el lateral izquierdo o en el eje de la zaga.

Actualmente, las conversaciones entre los clubes continúan. El director deportivo y la directiva del Milán tienen como objetivo cerrar la operación con rapidez para incorporar al jugador a las órdenes del equipo antes del inicio de la nueva temporada. Este acuerdo podría llevar no solo a la defensa del Milán, sino también al estilo de juego general del equipo, a un nuevo nivel.