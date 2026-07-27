Douglas Costa habla sobre haber jugado junto a Cristiano Ronaldo

·94·Deportes
Douglas Costa habla sobre haber jugado junto a Cristiano Ronaldo

Según Tuttosport, el centrocampista brasileño Douglas Costa habló con cariño sobre su etapa en la Juventus jugando junto a Cristiano Ronaldo y el papel de la estrella portuguesa en el equipo. Tras varias temporadas exitosas en el club turinés, el futbolista compartió detalles interesantes sobre el nivel profesional del cinco veces ganador del Balón de Oro en el campo y su carácter alegre en el vestuario. Según él, fue una auténtica suerte jugar en el mismo equipo que el máximo goleador de la historia del fútbol mundial. Así lo informa Goal.com .

Al hablar de su llegada al club turinés y de la influencia de Ronaldo en el equipo, Douglas Costa destacó cuánto facilitaba Cristiano los partidos. Durante unos 15 años, él siempre ha sido una garantía para los goles que ha marcado, describió el extremo brasileño a su excompañero. Costa señaló que compartir el campo con Ronaldo fue una gran felicidad, ya que el futbolista portugués sabe hacer bromas en el momento oportuno, pero durante el partido se convierte en una auténtica máquina de profesionalismo.

Detalles del traspaso a Turín y las lecciones de Allegri

Habiendo llegado a Italia procedente del Bayern de Múnich en 2017, Douglas Costa, de 33 años en ese momento, también compartió recuerdos de cómo se materializó este fichaje. Recuerda que las negociaciones fueron rápidas y que en ese entonces se dio cuenta de que tendría menos oportunidades bajo las órdenes del entrenador Carlo Ancelotti. La directiva de la Juventus, Agnelli y Paratici, trabajó activamente en su traspaso. Además, Alex Sandro también jugó un papel importante al invitarlo al club turinés, ya que el Inter también mostraba interés en el jugador.

El proceso de adaptación al fútbol italiano no ocurrió de inmediato para Douglas Costa. Bajo la dirección de Massimiliano Allegri, comenzó en el banquillo, pero al empezar a comprender las exigencias del técnico italiano, se ganó un lugar en el once titular. Allegri siempre me explicó que debía estar alerta y no relajarme ni por un segundo, dice Costa. Admitió que este enfoque del entrenador fue muy valioso para cambiar su perspectiva y mentalidad.

Cristiano RonaldoDouglas CostaJuventusMassimiliano AllegriSerie A
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El Borussia Dortmund se prepara para negociaciones decisivas por el fichaje de Konstantin KaretsasEl Borussia Dortmund se prepara para negociaciones decisivas por el fichaje de Konstantin KaretsasHoy, 14:17Comienza el carrusel de fichajes de extremos en el fútbol europeoComienza el carrusel de fichajes de extremos en el fútbol europeoHoy, 14:11Mercado de fichajes estival: Los movimientos del Real Madrid alteran los planes de los grandesMercado de fichajes estival: Los movimientos del Real Madrid alteran los planes de los grandesHoy, 13:55Micky van de Ven elogia las nuevas ambiciones del Tottenham en el mercado de fichajesMicky van de Ven elogia las nuevas ambiciones del Tottenham en el mercado de fichajesHoy, 13:52Los fichajes del Real Madrid devuelven la esperanza a los gigantes europeosLos fichajes del Real Madrid devuelven la esperanza a los gigantes europeosHoy, 13:33Kylian Mbappe envía una carta tras el fracaso en la Copa del MundoKylian Mbappe envía una carta tras el fracaso en la Copa del MundoHoy, 13:17
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Fabio Cannavaro: "Esta historia no ha terminado, solo tengo un arrepentimiento"
Fabio Cannavaro: "Esta historia no ha terminado, solo tengo un arrepentimiento"
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso
El capitán del Congo revela cómo encontró los puntos débiles de Uzbekistán
El capitán del Congo revela cómo encontró los puntos débiles de Uzbekistán