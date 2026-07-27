Douglas Costa habla sobre haber jugado junto a Cristiano Ronaldo

Según Tuttosport, el centrocampista brasileño Douglas Costa habló con cariño sobre su etapa en la Juventus jugando junto a Cristiano Ronaldo y el papel de la estrella portuguesa en el equipo. Tras varias temporadas exitosas en el club turinés, el futbolista compartió detalles interesantes sobre el nivel profesional del cinco veces ganador del Balón de Oro en el campo y su carácter alegre en el vestuario. Según él, fue una auténtica suerte jugar en el mismo equipo que el máximo goleador de la historia del fútbol mundial. Así lo informa Goal.com .

Al hablar de su llegada al club turinés y de la influencia de Ronaldo en el equipo, Douglas Costa destacó cuánto facilitaba Cristiano los partidos. Durante unos 15 años, él siempre ha sido una garantía para los goles que ha marcado, describió el extremo brasileño a su excompañero. Costa señaló que compartir el campo con Ronaldo fue una gran felicidad, ya que el futbolista portugués sabe hacer bromas en el momento oportuno, pero durante el partido se convierte en una auténtica máquina de profesionalismo.

Detalles del traspaso a Turín y las lecciones de Allegri

Habiendo llegado a Italia procedente del Bayern de Múnich en 2017, Douglas Costa, de 33 años en ese momento, también compartió recuerdos de cómo se materializó este fichaje. Recuerda que las negociaciones fueron rápidas y que en ese entonces se dio cuenta de que tendría menos oportunidades bajo las órdenes del entrenador Carlo Ancelotti. La directiva de la Juventus, Agnelli y Paratici, trabajó activamente en su traspaso. Además, Alex Sandro también jugó un papel importante al invitarlo al club turinés, ya que el Inter también mostraba interés en el jugador.

El proceso de adaptación al fútbol italiano no ocurrió de inmediato para Douglas Costa. Bajo la dirección de Massimiliano Allegri, comenzó en el banquillo, pero al empezar a comprender las exigencias del técnico italiano, se ganó un lugar en el once titular. Allegri siempre me explicó que debía estar alerta y no relajarme ni por un segundo, dice Costa. Admitió que este enfoque del entrenador fue muy valioso para cambiar su perspectiva y mentalidad.