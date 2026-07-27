El Liverpool trabaja en el fichaje de Bradley Barcola

El club inglés Liverpool ha iniciado negociaciones activas para fichar al extremo del Paris Saint-Germain, Bradley Barcola. Según informa el Daily Mail, el internacional francés ha manifestado su disposición a unirse al club de Merseyside y no tiene la intención de renovar su contrato actual con el club parisino. Actualmente, persisten algunos desacuerdos iniciales entre las partes sobre la tarifa de transferencia. Así lo informa Goal.com informa .

Aunque al jugador de 23 años le quedan dos años de contrato con el PSG, el club parisino está dispuesto a considerar su venta. El hecho de no tener un puesto fijo de titular en el equipo dirigido por Luis Enrique está motivando al jugador a buscar nuevos retos. La directiva del Liverpool, por su parte, lo valora como el candidato ideal para los futuros planes del equipo.

Valor de traspaso y competencia

Sin embargo, la directiva del Paris Saint-Germain exige una cláusula de rescisión muy elevada, de 140 millones de libras esterlinas, por el joven talento. El club francés cree que este precio se ajusta a la edad, potencial del jugador y a los precios del mercado de fichajes actual. Aunque el valor del jugador se estimaba en unas 75 millones de libras el verano pasado, su precio se ha disparado. El Liverpool continúa las negociaciones para reducir esta enorme suma.

El Liverpool no es el único contendiente en la carrera por este fichaje. Arsenal y Bayern de Múnich también muestran interés en el jugador, y el Chelsea ya había hecho consultas al respecto a principios de verano. A pesar de ello, Bradley Barcola prefiere negociar específicamente con el Liverpool si los clubes alcanzan un acuerdo.