El Barcelona resuelve sus problemas en la portería

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El Barcelona resuelve sus problemas en la portería

Según el medio deportivo Goal.com, Deco, el director deportivo del FC Barcelona, ha dado pasos importantes para confeccionar la plantilla de cara a la próxima temporada y ha puesto fin a la escasez de efectivos en la portería. Mientras que el verano pasado se fichó a Joan García como una inversión estratégica de futuro, esta vez la atención se centró en resolver el destino de los futbolistas que regresaban tras estar cedidos en otros clubes. informa al respecto.

Uno de los asuntos más complejos para la directiva era el caso de Marc-André ter Stegen, complicado tanto en lo financiero como en lo físico. Al no entrar en los planes de Hansi Flick, se espera que el guardameta alemán marche cedido al Ajax de Ámsterdam bajo las órdenes del técnico Míchel, con quien coincidió en el Girona.

Contratos y detalles financieros

Para oficializar el traspaso del experimentado guardameta, con contrato hasta el verano de 2028, se requirió solucionar cuestiones fiscales hasta el último momento. Superadas estas trabas burocráticas, se espera que la llegada del jugador a los Países Bajos se anuncie a principios de la próxima semana.

Aunque Ter Stegen llegó a saltar al campo en el partido contra el Como, se considera poco probable que viaje con la expedición del Barcelona a la concentración en Inglaterra. Este traspaso supuso una de las primeras operaciones clave de los azulgranas en el mercado estival.

Peña y otros cambios

El guardameta que rindió a buen nivel en el Elche durante la primera mitad de la pasada temporada y que posteriormente perdió la titularidad en favor de Matías Dituro también ha cambiado oficialmente de aires. Con su traspaso, el Barcelona ingresó unos 3 millones de euros.

Con estos movimientos, Deco culminó con éxito una de sus principales misiones del mercado de fichajes, logrando restablecer el equilibrio financiero y deportivo del equipo.

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