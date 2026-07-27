Муҳаммад Салоҳ ва Besiktas музокаралари нима сабабдан тўхтатилди?

·54·Спорт
Муҳаммад Салоҳ ва Besiktas музокаралари нима сабабдан тўхтатилди?

Туркиянинг гигант клуби “Besiktas” сафига эркин агент сифатида қўшилиши кутилган ҳужумчи Муҳаммад Салоҳ трансфери атрофидаги музокаралар жиддий тўсиқларга учради. Ливерпул билан амалдаги шартномаси ниҳоясига етган мисрлик футболчининг Истанбулга кўчиб ўтиши қатор молиявий ва ҳуқуқий келишмовчиликлар сабабли барбод бўлиш арафасида турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Футбол Италиа ва бошқа етакчи манбалар тарқатган хабарларга кўра, Туркия клуби раҳбарияти юлдуз ҳужумчига йиллик 12,5 миллион евро миқдорида маош тўлашга тайёр эди. Бироқ шартноманинг иккинчи даражали тафсилотлари, хусусан, тижорат ҳуқуқлари ва агент комиссияси борасида келишувга эришиб бўлмади.

Молиявий чекловлар ва агент талаблари

“Besiktas” спорт директори Ёндер Ёзен вазиятга ойдинлик киритиб, дастлабки кунлардаги ижобий муҳит 21-июльдан бошлаб ўзгарганини таъкидлади. Клуб расмийларининг сўзларига кўра, футболчининг вакиллари томонидан билдирилган қўшимча талаблар музокараларни берк кўчага олиб кириб қўйган.

Асосий зиддият кўйлаклар савдосидан тушадиган тушумларни тақсимлаш ва агент комиссиясининг қонуний белгиланган меъёрлардан ошиб кетиши билан боғлиқ. “Besiktas” раҳбарияти клуб молиявий барқарорлигини хавф остига қўймаслик ҳамда қонунбузарликларга йўл қўймаслик учун музокараларни вақтинча тўхтатишга қарор қилди.

Милан клуби юлдузи асосий нишонга айланди

Муҳаммад Салоҳ трансферидаги муваффақиятсизликдан сўнг, Истанбул клуби вақтни бой бермай, Серия А вакилларига эътибор қаратди. Жорий вазиятдан келиб чиқиб, “Besiktas” раҳбарияти Милан сафида тўп сураётган португалиялик қанот ҳужумчиси Рафаел Леао вариантини жиддий ўрганишни бошлади.

Ҳозирги вақтда турк жамоаси Милан клуби билан алоқа ўрнатиб, футболчининг трансфер қиймати ва унинг мавжудлиги борасида дастлабки музокараларни бошлаб юборган. Салоҳ трансфери якунига етмаган тақдирда, Леао “Besiktas”нинг ҳужум чизиғидаги асосий трансфер мақсадига айланиши кутилмоқда.

Муҳаммад СалоҳBesiktasРафаел ЛеаоТрансферСуперлига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Суперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голСуперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голБугун, 22:46ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)Бугун, 22:38Айюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдимиАйюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдимиБугун, 22:19Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)Бугун, 22:11Сиднй Лопес Кабрал Аргентина жамоасига урган голи учун соврин олдиСиднй Лопес Кабрал Аргентина жамоасига урган голи учун соврин олдиБугун, 21:59Реал Мадрид Родрини трансфер қилиш имкониятига ижобий қарай бошладиРеал Мадрид Родрини трансфер қилиш имкониятига ижобий қарай бошладиБугун, 21:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди