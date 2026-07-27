Муҳаммад Салоҳ ва Besiktas музокаралари нима сабабдан тўхтатилди?
Туркиянинг гигант клуби “Besiktas” сафига эркин агент сифатида қўшилиши кутилган ҳужумчи Муҳаммад Салоҳ трансфери атрофидаги музокаралар жиддий тўсиқларга учради. Ливерпул билан амалдаги шартномаси ниҳоясига етган мисрлик футболчининг Истанбулга кўчиб ўтиши қатор молиявий ва ҳуқуқий келишмовчиликлар сабабли барбод бўлиш арафасида турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Футбол Италиа ва бошқа етакчи манбалар тарқатган хабарларга кўра, Туркия клуби раҳбарияти юлдуз ҳужумчига йиллик 12,5 миллион евро миқдорида маош тўлашга тайёр эди. Бироқ шартноманинг иккинчи даражали тафсилотлари, хусусан, тижорат ҳуқуқлари ва агент комиссияси борасида келишувга эришиб бўлмади.
Молиявий чекловлар ва агент талаблари“Besiktas” спорт директори Ёндер Ёзен вазиятга ойдинлик киритиб, дастлабки кунлардаги ижобий муҳит 21-июльдан бошлаб ўзгарганини таъкидлади. Клуб расмийларининг сўзларига кўра, футболчининг вакиллари томонидан билдирилган қўшимча талаблар музокараларни берк кўчага олиб кириб қўйган.
Асосий зиддият кўйлаклар савдосидан тушадиган тушумларни тақсимлаш ва агент комиссиясининг қонуний белгиланган меъёрлардан ошиб кетиши билан боғлиқ. “Besiktas” раҳбарияти клуб молиявий барқарорлигини хавф остига қўймаслик ҳамда қонунбузарликларга йўл қўймаслик учун музокараларни вақтинча тўхтатишга қарор қилди.
Милан клуби юлдузи асосий нишонга айландиМуҳаммад Салоҳ трансферидаги муваффақиятсизликдан сўнг, Истанбул клуби вақтни бой бермай, Серия А вакилларига эътибор қаратди. Жорий вазиятдан келиб чиқиб, “Besiktas” раҳбарияти Милан сафида тўп сураётган португалиялик қанот ҳужумчиси Рафаел Леао вариантини жиддий ўрганишни бошлади.
Ҳозирги вақтда турк жамоаси Милан клуби билан алоқа ўрнатиб, футболчининг трансфер қиймати ва унинг мавжудлиги борасида дастлабки музокараларни бошлаб юборган. Салоҳ трансфери якунига етмаган тақдирда, Леао “Besiktas”нинг ҳужум чизиғидаги асосий трансфер мақсадига айланиши кутилмоқда.
…