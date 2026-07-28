Smartphone Vivo S2: características potentes y doble cámara

Vivo ha iniciado su campaña de teasers oficial para su smartphone de nueva generación, el Vivo S2. Aunque el fabricante ha confirmado que el nuevo dispositivo se presentará en los próximos días, aún no ha anunciado una fecha de lanzamiento exacta. No obstante, según ixbt.com, el estreno esperado podría tener lugar el 6 de agosto de este año. Sobre esto, Ixbt.com informa .

A través de las primeras páginas publicadas por la empresa, se revelaron la apariencia y el diseño del smartphone. En cuanto al diseño, el Vivo S2 recuerda al modelo insignia vivo X300 FE. Sin embargo, el nuevo dispositivo se distingue por no estar equipado con ópticas de la reconocida marca Zeiss y por contar con dos cámaras principales en lugar de tres.

Cámara y capacidades técnicas

Aunque el dispositivo carece de lentes adicionales y se limita a dos módulos de cámara, los representantes de la empresa aseguran que esta configuración permite a los usuarios crear fotos y videos de alta calidad e impactantes. Según la información difundida por fuentes internas, ambos sensores del bloque principal tienen una resolución de 50 MP, utilizando un sensor Sony de alta calidad como módulo principal.

El hardware del smartphone también está diseñado a un nivel bastante alto. Según los primeros informes, el Vivo S2 estará equipado con el moderno procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Además, se espera que el dispositivo cuente con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, lo que supone un potencial suficiente para tareas diarias y aplicaciones exigentes.

Pantalla y autonomía

En la parte frontal del dispositivo, se supone que se instalará una pantalla OLED curva de 6,59 pulgadas con resolución 1,5K y una tasa de refresco de 120 Hz. Además de una transmisión de imagen de calidad, se colocará un escáner de huellas dactilares debajo de la pantalla para garantizar la seguridad. Asimismo, se prevé una cámara frontal de 32 MP para los amantes de los selfies.

También hay novedades significativas respecto a la capacidad de la batería. Las fuentes internas afirman que el Vivo S2 vendrá con una enorme batería de 7000 mAh. Esto permitirá a los usuarios utilizarlo activamente durante mucho tiempo sin preocuparse por la carga. Además, se espera que sea compatible con tecnología de carga rápida de 80 W.