La carta de Lamine Yamal rompe los récords de Pelé y Lionel Messi

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La carta de Lamine Yamal rompe los récords de Pelé y Lionel Messi

La estrella del FC Barcelona y de la selección nacional de España, Lamine Yamal, está escribiendo una nueva historia en el mercado de fichajes y coleccionables del mundo del fútbol gracias a sus éxitos en el terreno de juego. Según informa Goal.com, la rara carta de novato del jugador se vendió en una subasta por 707 600 dólares estadounidenses, superando las marcas de las leyendas del fútbol mundial Pelé y Lionel Messi para establecer un récord absoluto. Así lo informa Goal.com informa .

Esta sonada venta tuvo lugar en el marco de la prestigiosa subasta Goldin’s Global Football Auction. El lote principal del evento, que atrajo la atención de los aficionados al fútbol uzbekos e internacionales, fue la carta de novato Kaboom negra de edición única (one-of-one) de la colección Panini Donruss 2023-24. Tras una intensa puja entre coleccionistas, su precio final sorprendió a muchos al alcanzar los 707 600 dólares.

Una cifra récord que supera a las leyendas

Los expertos señalan que este artículo con estatus «one-of-one» es valioso debido a su existencia natural como pieza única. Precisamente este factor convirtió dicha carta en el trofeo más prestigioso y valioso para los coleccionistas. Este precio representa la cifra pública más alta registrada hasta la fecha para artículos de Lamine Yamal.

Este récord no es solo un logro personal del talentoso jugador, sino que también superó claramente los precios de los artículos más caros de los reyes del fútbol —Pelé y Lionel Messi— ofrecidos en la misma subasta. En concreto, mientras que la carta de novato de Pelé de 1958 se vendió por 610 000 dólares, la rara carta de Lionel Messi de la colección Topps Chrome Sapphire 2023-24 ascendió a 317 200 dólares.

Artículos de gran valor para coleccionistas

Como resultado, la carta única de Yamal fue tasada en casi 100 000 dólares más que el lote de Pelé y en unos 390 400 dólares más que el artículo de Messi. Estas cifras demuestran claramente cuán alto es el enorme interés y el valor de marketing en torno al joven futbolista, reciente campeón de Europa.

En la subasta no solo se vendió la tarjeta principal, sino también otros artículos raros pertenecientes al extremo español a precios elevados. Por ejemplo, la tarjeta Kaboom dorada, emitida como la número ocho de diez ejemplares, se valoró en 189 100 dólares. Asimismo, la camiseta de local del FC Barcelona usada y firmada por el jugador en la temporada 2023-24 de la Liga de Campeones fue adquirida por 152 500 dólares.

Según la casa de subastas, el total de estos tres valiosos artículos ascendió a 1 049 200 dólares. Esto demuestra una vez más que las estrellas del fútbol moderno tienen un valor inmenso para los aficionados y coleccionistas, tanto dentro como fuera del campo.

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